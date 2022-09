Que valent les promos anti-inflation des supermarchés ?

Les grandes surfaces se démènent depuis plusieurs semaines pour éviter au maximum la montée des prix

Face à la montée des prix, chacun à sa stratégie. Pour séduire les consommateurs, et conserver leurs clients actuels, les géants de la grande distribution multiplient les promotions spéciales et les opérations anti-inflation. Mais que valent-elles, et lesquelles sont les plus intéressantes pour préserver son pouvoir d’achat ?

Une bataille au centime près

Les grandes surfaces se démènent depuis plusieurs semaines pour éviter au maximum la montée des prix. Et la bataille entre les enseignes discount est rude. Chez Lidl, par exemple, l’accent est donné sur la disposition des produits ainsi que leur provenance. Le géant allemand affirme ainsi que 72 % de son catalogue est d’origine France et soigne son image dans des spots publicitaires.

Chez Action, la stratégie est tout autre. Pour attirer plus de consommateurs dans les rayons de ses 665 magasins Action implantés en France, l’entreprise ne multiplie pas les annonces dans les hauts parleurs ou les grandes affiches promotionnelles. Le Néerlandais fait par contre son maximum pour maintenir les prix les plus bas et continue de proposer une sélection de produits à moins de 1 euro.

Bloquer les prix : une bonne affaire ?

Chez Carrefour, la promesse consiste à bloquer les prix des produits de première nécessité. Les 10 capsules de café restent ainsi à 99 centimes, et le pack de 43 couches ne dépasse pas la barre des 7 euros. Pendant 100 jours, les prix de 100 articles de la marque distributeur n’augmenteront pas afin de permettre aux ménages de tenir la rentrée et soulager leur porte-monnaie.

Pas suffisant pour les associations de consommateurs, qui regrettent que des denrées fortement touchées par l’inflation (comme les pâtes, l’huile ou le beurre) ne se retrouvent pas dans cette liste. Tout est une question d’équilibre entre les efforts que sont prêtes à faire les enseignes pour rogner leurs marges, et leur volonté de fidéliser une clientèle de plus en plus volatile.

Bons d’achat et promotions ciblées : une véritable solution anti-inflation ?

Du côté de Leclerc, on propose de rembourser l’augmentation des prix sous la forme de bons d’achat. Plus de 200 produits sont concernés. Ayant testé l’opération, les équipes de TF1 ont reçu pour un panier de 50 euros un bon d’achat d’un centime !

Chez Lidl, les consommateurs pourront profiter d’une remise de 5 % à utiliser sur leurs courses de manière mensuelle. Un bon moyen selon le distributeur de leur permettre de faire des économies, et surtout de gagner de nouveaux adhérents à leur programme fidélité (400 000 en un mois selon les derniers chiffres communiqués).

Plus que la course aux promotions anti-inflation, on voit bien comment les groupes se lancent surtout dans une compétition féroce pour séduire le plus de clients possibles. Et en particulier à une période aussi stratégique que la rentrée scolaire, qui représente une part considérable dû chiffre d'affaires dégagée par les entreprises de la grande distribution.

Le choix des consommateurs se fera donc sur la propension des enseignes à maintenir les prix les plus bas possibles, que cela soit seulement un coup de communication ou un réel engagement pour lutter contre la vie chère.