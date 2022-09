Les hommes arrêtés sont soupçonnés d'être impliqués dans des fusillades et des incendies criminels

La police israélienne a révélé dimanche avoir arrêté une trentaine d'individus soupçonnés de différentes infractions liés aux trafics d'armes et à la drogue, et travaillant pour le compte d'organisations criminelles qui opèrent dans le centre du pays, notamment à Hod Hasharon, Ra'anana et Kfar Saba.

Les hommes arrêtés sont soupçonnés d'être impliqués dans des fusillades, des incendies criminels et de jet de grenades dans le cadre d'un conflit local entre bandes criminelles.

Les arrestations ont eu lieu après une enquête qui a duré environ six mois. La police a recruté un agent de ces organisations qui a retourné sa veste et qui a suivi les directives de la police afin de "rassembler les preuves nécessaires pour incarcérer (les suspects) dans l'intérêt de la sécurité publique".

Lors des arrestations, la police a saisi de la cocaïne, de l'ecstasy ainsi que plusieurs dizaines de milliers de shekels en liquide.