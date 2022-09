Le Premier ministre israélien évoque un drame personnel et annonce un grand plan pour la sécurité routière

Déjà 244 personnes sont morts sur les routes depuis le début de l'année

Le Premier ministre Yaïr Lapid, dont la sœur Michal a été tuée dans un accident de la route en 1984, a déclaré dimanche que la ministre des Transports Merav Michaeli annoncerait officiellement un plan visant à améliorer la sécurité routière.

"Ce combat est dans nos âmes", a déclaré le chef du gouvernement.

"Je me souviens du moment où je suis rentré chez moi et que mes deux parents m'attendaient à la porte, en pleurs, et m'ont dit que ma sœur avait été tuée dans un accident de voiture, à l'âge de 24 ans", a-t-il confié

"Chaque accident dont vous entendez parler dans les médias brise une famille. Ce qui rend la situation encore plus terrible, c'est qu'un grand nombre de ces accidents peuvent être évités grâce à un travail adéquat", a-t-il ajouté.

"L'État d'Israël n'a pas fait assez pour lutter contre les accidents de la route. Ces dernières années, d'autres pays ont réussi à réduire les accidents mortels de dizaines de points de pourcentage parce qu'ils travaillaient correctement. Maintenant, ce gouvernement fait un changement et va travailler dans ce domaine également", a-t-il déclaré.

Le mois dernier, Merav Michaeli a dévoilé un plan pluriannuel visant à améliorer la sécurité routière et à réduire de 50 % le nombre de victimes, avec notamment l'installation de 4.000 caméras pour surveiller le trafic.

Selon l'Autorité nationale de la sécurité routière, 244 personnes ont été tuées sur les routes israéliennes depuis le début de l'année.

Depuis la fondation de l'État en 1948, il y a eu 34.917 décès sur la route, dont 5.211 enfants.

Selon le plan du gouvernement, le pays sera divisé en groupes géographiques qui seront ciblés en fonction de leurs besoins spécifiques.

Il mettra particulièrement l'accent sur les conducteurs de la communauté arabe et les jeunes conducteurs, les poids lourds, les bus, les véhicules de transport et les deux roues.

Le plan quinquennal dépend de l'adoption du budget de l'État pour 2023, qui n'aura lieu qu'après les élections du 1er novembre.