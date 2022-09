"Superm Bonjour !" Quand les Israéliennes choisissent leur donneur sur catalogue

Les Israéliennes savent que le temps qu'elles ont est compté, et elles prennent leurs dispositions

"Superm Bonjour, un instant s’il vous plaît". Le téléphone ne cesse de sonner dans cette clinique privée du nord de Tel-Aviv spécialisée dans le don de sperme. Shani, accompagnée d’une amie, pousse la porte du 3e étage, un sac en papier à la main. A l'intérieur, une thermos contient des échantillons de spermatozoïdes fournis par un des donneurs israéliens employés par la clinique privée. Ou par des Américains ou Danois... On n’ose pas poser la question.

Le recours à un donneur étranger est plus cher, mais il offre à la mère, et surtout à l’enfant, une option supplémentaire : la possible levée de l’anonymat du père biologique aux 18 ans de l’enfant. Autre avantage : les mères n’ont pas à craindre le moindre risque de rencontres amoureuses entre enfants de même "père inconnu", dans ce petit pays qu’est Israël. Un argument que Hanna, la responsable de la Banque de sperme, balaye vite : "Tout est strictement encadré, et nos donneurs ne sont pas autorisés à fournir des spermatozoïdes à plus de 10 familles".

C’est donc ici, à Assuta, que Shani se fera inséminer avec les spermatozoïdes qu’elle est en train de transporter, et ici, si elle le veut, qu’elle accouchera aussi, " Bezraat achem" (Avec l’aide de Dieu), dans 9 mois.

A Assuta défilent, depuis une dizaine d’années, des couples infertiles, des couples de lesbiennes, mais surtout, à 80 %, des femmes célibataires, qui ont un puissant désir d'enfant. "La procédure est légale depuis 30 ans, mais depuis cette dernière décennie les choses se sont accélérées et les demandes ont explosé", explique Hanna. "Il est facile de comprendre pourquoi… Les femmes font des bébés de plus en plus tard pour des raisons culturelles. Elles se marient, pensent à leurs études, leur carrière et parfois, lorsque la question la maternité s'impose à elles, l’horloge a tourné. C’est fini. De plus en plus, elles savent que le temps imparti pour faire un enfant n’est pas extensible et elles prennent leurs dispositions".

"Personne ou presque ne vient ici de gaieté de cœur", reprend Hanna. "Je n’ai quasiment jamais vu de cliente ayant décidé de faire un enfant seule, juste parce qu'elles ne voudraient pas s'encombrer d'un homme. Mais elles n’ont pas le choix".

Si la plupart des futures mères poussent la porte de Superm autour de 40 ans, à l’âge où elles pensent ne plus avoir le temps de chercher l’amour, d’autres viennent aussi plus tôt, alertées par les médias. "Aujourd’hui, on sait qu’une femme porte déjà à sa naissance un nombre d’ovules en réserve. Certaines pourront faire des enfants jusque 45 ans, quand d’autres seront quasi infertiles à 35 ans", reprend Hanna. "Donc elles préfèrent prendre les devants".

Autre tendance forte dans cette société qui aujourd’hui le permet : la congélation. "Certaines clientes très jeunes viennent, choisissent un donneur, et gardent des embryons congelés, de côté, au cas où. Si elles ne rencontrent pas "le bon", même à un âge avancé, alors elles savent qu’elles peuvent tout de même avoir leur propre bébé et choisir le père biologique". Poids, taille, professions, hobbies, les critères fournis varient selon la nationalité et le prix payé. Les Danois ou les Américains permettent l'accès à leurs photos, enfants et adultes.

Le chemin peut être limpide ou douloureux pour celles qui dans tous les cas "renoncent à quelque chose". Un rêve de petite fille, un prince charmant qui n’est jamais arrivé et un enfant qu’elles veulent malgré tout. "Celles qui poussent cette porte trainent déjà un lourd bagage, elles sont dans une forme d’acceptation et notre rôle est de les soutenir". Le choix d’un père sur catalogue est un processus douloureux : "certaines femmes choisissent le donneur en une semaine, quand d’autres auront besoin d’un an".

La procédure est de plus réputée en Israël, même si aucun chiffre ne circule sur le nombre de célibataires qui sont devenues mères grâce à des dons de sperme anonyme. Mais Assuta accueille quelques centaines de femmes par an dans sa clinique, et chaque hôpital public, soit une douzaine dans le pays, propose le même service confirmant le statut de pionnier de l'Etat hébreu dans le domaine de la fécondité.