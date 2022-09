Qui est juif ? : sondage auprès de la population israélienne

Le judaïsme considère traditionnellement que l'identité juive ne peut être transmise que par la mère

Une grande majorité de Juifs israéliens n'accepte pas la judéité d’une personne par filiation patrilinéaire, selon un sondage récemment publié par l'Institut israélien pour la démocratie (IDI).

Ce sondage, qui constitue le rapport statistique bisannuel de l'IDI sur la religion et l'État, permet d'examiner en profondeur l'équilibre entre ces deux éléments, sujet central pour la société israélienne.

En plus de se concentrer fortement sur le rôle du Shabbat en Israël, une partie considérable du rapport s'est attelée à des questions relatives à l'identité juive et à la conversion.

Le judaïsme considère traditionnellement que l'identité juive ne peut être transmise que par la mère, ce que l'on appelle la descendance matrilinéaire. Si seul le père est juif, la personne n'est généralement pas considérée comme juive.

La plupart des Israéliens juifs sont d'accord avec cette affirmation, 70% d'entre eux affirmant que l'ascendance patrilinéaire n'est pas valable pour conférer la judéité.

En revanche, 26% des Israéliens juifs considèrent que la filiation patrilinéaire est valable, tandis que 4% ne savent pas.

67% des Israéliens juifs non religieux estiment les conversions non orthodoxes comme valides.

Plus précisément, 44% des Israéliens juifs considèrent les conversions non orthodoxes comme non valides, 40% ne sont pas d'accord et 16% sont incertains.

Toutefois, 69% des Israéliens juifs font pleinement confiance à la conversion orthodoxe.

Selon la loi du retour, qui permet aux Juifs d'avoir la citoyenneté israélienne, l'ascendance patrilinéaire est un moyen valide de revendiquer la judéité et la citoyenneté, la loi exigeant seulement qu’au moins un grand-parent soit juif. Cependant, ces olim ne seront pas considérés comme Juifs par le rabbinat, qui contrôle plusieurs institutions importantes telles que le mariage, ce qui peut poser des problèmes aux immigrants juifs de descendance patrilinéaire.

La conversion est également un facteur pris en compte, car beaucoup de convertis au judaïsme par le biais de courants non orthodoxes sont également éligibles pour l'alya.

Les Israéliens ont des sentiments mitigés à l'égard des institutions religieuses juives du pays, aucune ne bénéficiant d'une majorité de soutien. Le contraste est frappant avec le secteur arabe d'Israël, qui tient ses institutions religieuses en bien plus haute estime que les Israéliens juifs.