Nos ancêtres bibliques avaient-ils les mêmes mauvaises habitudes que les humains d'aujourd'hui ? (Étude israélienne)

La surexploitation des plantes locales a dégradé irrémédiablement toute la région

Des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont découvert que l'ancienne industrie du cuivre de Timna dans le sud d’Israël, n'était "pas gérée de manière durable".

En examinant les restes de combustible provenant des fours des mines de cuivre de la vallée de Timna, à l'époque biblique, les chercheurs ont conclu que l'immense industrie du cuivre avait surexploité les plantes ligneuses utilisées pour préparer le charbon de bois. Sans elles, l'industrie elle-même a finalement été contrainte de fermer.

"Jusqu’à aujourd’hui, l'environnement local ne s'est pas remis des dégâts", déplorent le doctorant Mark Cavanagh, le professeur Erez Ben-Yossef et le docteur Dafna Langgut, les responsables des recherches.

Les échantillons de charbon de bois examinés ont montré que les combustibles ont changé au fil du temps. D’abord issus de plantes locales, les combustibles provenaient à la fin de bois importé de l’étranger.

Mendy Hechtman/Flash90 Le parc de Timna, le 26 janvier 2021

La disparition des plantes locales due à leur surexploitation a généré un effet domino de dommages environnementaux, dégradant irrémédiablement toute la région.

"Nos résultats indiquent que la production de cuivre n'a repris dans cette région qu'environ 1 000 ans plus tard, avec les Nabatéens, et que l'environnement local ne s'est pas complètement rétabli à ce jour", précise Erez Ben-Yossef.

"De nombreuses découvertes dans la vallée de Timna indiquent qu'une vaste industrie du cuivre a prospéré pendant une période d'environ 250 ans, entre les 11e et 9e siècles avant notre ère, plus connue sous le nom de "Mines du roi Salomon", et nous savons aujourd'hui que la production de cuivre a atteint son apogée ici à peu près à l'époque des rois David et Salomon", conclut Dafna Langgut.

L'étude a été publiée sous le titre "Fuel exploitation and environmental degradation at the Iron Age copper industry of the Timna Valley, southern Israel" dans la prestigieuse revue Scientific Reports.