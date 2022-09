La ville va dépasser Bnei Brak qui est la plus densément peuplée au monde, en dehors des Philippines

La ville de Givatayim va bientôt devenir la ville la plus densément peuplée d'Israël après le dépôt d'un plan auprès du comité de planification et de construction de Tel-Aviv, prévoyant la construction de 41 660 unités de logement supplémentaires.

Selon le site d'informations Globes, cette banlieue de Tel-Aviv va compter 31 000 personnes au kilomètre carré, dépassant Bnei Brak, qui est actuellement la ville la plus densément peuplée au monde, en dehors des Philippines, et qui compte 28 500 personnes par kilomètre carré.

Les plans sont conformes à la politique du gouvernement qui estime qu'une densification accrue est la meilleure voie à suivre pour les villes d'Israël.

Les recherches montrent que cette approche présente des avantages et des inconvénients : les infrastructures publiques, les transports et les facteurs économiques sont généralement améliorés par des environnements urbains plus denses, mais il peut y avoir un impact environnemental et social négatif.

Moshe Shai/FLASH90 Vue aérienne d'une construction dans la ville centrale israélienne de Givatiyam. Le 02 février 2015.

Alors que des tours de 57 étages avaient déjà été approuvées pour la zone située à la limite de Tel-Aviv et de Ramat Gan, de nouveaux plans prévoient des tours de 32 à 45 étages.

L'espace destiné aux voitures sera réduit au profit de couloirs de bus et de larges pistes cyclables.

La population de Givatayim devrait atteindre 101 000 habitants d'ici 2040 contre 60 500 actuellement. La plupart des appartements créés dans la ville seront relativement petits avec une taille comprise entre 40 et 85 mètres carrés.

Le plan prévoit des logements pour une population mixte, notamment des appartements destinés aux étudiants et aux personnes à faibles revenus, ainsi que l'ajout d'espaces commerciaux et de bureaux.