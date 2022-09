Le parti travailliste organisera le rassemblement à la mémoire d’Yitzhak Rabin trois jours avant les élections

Aucun rassemblement n'a eu lieu l'année dernière pour la première fois depuis son assassinat

Le parti travailliste dirigera cette année le rassemblement en mémoire du défunt Premier ministre Yitzhak Rabin, sous le titre "Nous nous battons pour sa voie".

Le rassemblement se tiendra dans la soirée du samedi 29 octobre sur le kikar Tsion à Jérusalem, au cours duquel des personnalités publiques prendront la parole.

Le parti travailliste a décidé de mener le rassemblement annuel cette année en mémoire de l'ex-Premier ministre Yitzhak Rabin, après qu'aucun rassemblement n'ait eu lieu l'année dernière pour la première fois depuis son assassinat.

"Le rassemblement à la mémoire du Premier ministre Yitzhak Rabin est l'événement où nous nous souvenons tous du terrible meurtre qui a été le résultat de l'incitation à la violence contre Rabin et contre la politique courageuse qu'il a menée. Le parti travailliste, le parti d'Yitzhak Rabin, continuera à faire campagne sur les questions auxquelles il accordait la priorité, à suivre sa voie dans la défense de la démocratie et de l'État d'Israël, et luttera de toutes ses forces contre l'incitation à la haine et le racisme", a annoncé la chef du parti travailliste et actuelle ministre des Transports Merav Michaeli.

JACK GUEZ / AFP La chef du Parti travailliste israélien (HaAvoda) Merav Michaeli

"A l'heure où les activistes utilisent une violence extrême contre les manifestants prodémocratie, notre devoir est de nous élever contre l'incitation à la haine au nom de la démocratie. Il y a 27 ans, le chef de l'opposition se tenait sur le balcon et assistait à l'incitation qui a conduit au meurtre de Rabin. Aujourd'hui, il se tient à l'écart et assiste à une nouvelle incitation dangereuse. Notre devoir civique, ainsi que notre devoir historique, sont de nous souvenir, de ne pas oublier et surtout de faire en sorte que les extrémistes ne parviennent pas à nuire une fois de plus à notre démocratie", a pour sa part indiqué l’ancien PDG de Darkenou, qui dirige l'organisation du rassemblement au nom du parti travailliste Yaya Fink.