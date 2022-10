Yom Kippour, le jour le plus saint du judaïsme

Ce jour-là, Israël est pratiquement à l'arrêt

Yom Kippour commencera ce mardi soir au coucher du soleil et durera jusqu'à la tombée de la nuit mercredi. Pendant cette journée, Israël sera quasiment à l'arrêt, sans voitures sur les routes ni émissions de radio ou de télévision.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le jour le plus saint du judaïsme.

Yom Kippour, le jour des expiations, tombe le dixième jour du mois de Tishri, le septième mois de l'année hébraïque.

Yom Kippour et Rosh Hashana, qui a lieu dix jours avant, sont connus comme les "Grands Jours Saints" du judaïsme. Les jours entre ces deux fêtes sont appelés les "dix jours de pénitence" car ils constituent une période de repentir.

Durant Yom Kippour qui dure 25 heures, les Juifs pratiquants s'abstiennent entre autres de consommer toute nourriture ou boisson, de se laver, d'appliquer des lotions ou crèmes et de porter des chaussures en cuir.

Ils passent la journée à prier à la synagogue, car c'est traditionnellement le jour où Dieu décide du sort de chacun pour l'année à venir.

Yom Kippour est l'un des deux jeûnes majeurs du judaïsme avec celui de Tisha Beav, qui marque la destruction des Temples de Jérusalem.

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Des Juifs orthodoxes étudient la Torah à Yom Kippour, le 12 octobre 2016 à New York

Également connu sous le nom de "shabbat des shabbats", l'utilisation d'appareils électroniques ou toute forme de travail, comme pendant le shabbat traditionnel, sont interdits.

Il est important de noter que si l'on doit manger ou boire pour des raisons médicales, on y est autorisé, conformément à la loi juive. De nos jours, de nombreuses caisses de santé israéliennes travaillent avec des conseillers rabbiniques pour aider ceux qui ne peuvent pas jeûner.

Le premier Yom Kippour a eu lieu après que Moïse, descendant du mont Sinaï alors qu'il venait de recevoir les Dix commandements, a vu les anciens Israélites se prosterner devant un veau d'or, commettant ainsi le péché d'idolâtrie. Selon le texte biblique, les Israélites se sont ensuite repentis et Dieu leur a pardonné leurs péchés.

Cinq services de prière sont organisés pendant Yom Kippour avant que le shofar (sorte de cor fabriqué à partir de la corne d'un animal casher) ne retentisse, marquant la fin du jeûne.

Coutumes

Les jours précédant Yom Kippour, de nombreuses personnes effectuent des kapparot, qui se traduisent par "expiations". La tradition veut que l'on se passe un poulet au-dessus de la tête trois fois en récitant une prière avant que celui-ci ne soit abattu conformément aux lois alimentaires juives.

Toutefois, il est plus courant aujourd'hui d'effectuer les kapparot en passant de l'argent au-dessus de sa tête et en faisant ensuite un don à une organisation caritative.

Nombreux sont ceux qui choisissent de porter du blanc à Yom Kippour en symbole de pureté.

Nati shohat / FLASH90 Prières au mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem, le 7 septembre 2012, en amont des fêtes juives du Nouvel An et de Yom Kippour

En outre, une charité supplémentaire est donnée avant Yom Kippour, et deux repas de fête sont pris avant le début du jeûne. Enfin, comme pour la plupart des fêtes juives, des bougies sont allumées avant que celle-ci ne débute.

Dans les jours précédant le jeûne, les Juifs demandent traditionnellement pardon aux personnes qu'ils ont offensées, dans le cadre d'un processus appelé selichot, car ils sont encouragés à faire amende honorable. On se souhaite également d'être "inscrits dans le Livre de la Vie".

En Israël

Pendant Yom Kippour en Israël, la vie quotidienne s'arrête. Tous les commerces ferment, les transports s'arrêtent et c'est le seul jour de l'année où l'aéroport Ben Gurion cesse de fonctionner. Par conséquent, même dans des villes majoritairement laïques comme Tel Aviv, on constate une absence quasi totale de voitures et de commerces ouverts.

Bien que la loi ne l'interdise pas, la plupart des gens s'abstiennent de conduire pendant Yom Kippour, sauf en cas d'urgence. Comme les rues sont généralement désertes, les enfants en prennent possession avec leurs vélos. Une étude a révélé que les niveaux de pollution de l'air à Yom Kippour tombent presque à zéro en raison de l'absence de véhicules.

Miriam Alster/Flash 90 Des Israéliens roulent à bicyclette sur l'autoroute vide d'Ayalon à Tel Aviv, le jour de Yom Kippour, le 16 septembre 2021.

Toutes les émissions de radio et de télévision israéliennes sont également suspendues et ne reprennent qu'à la fin du jeûne.

En outre, si la plupart des Juifs d'Israël ne sont pas pratiquants, c'est le seul jour où beaucoup respectent la tradition : alors qu'un sondage réalisé en 2007 par l'Institut israélien pour la démocratie a révélé que seuls 27 % des Juifs israéliens observent le shabbat, 60,5 % des Juifs israéliens disaient avoir l'intention de jeûner à Yom Kippour lors d'une enquête d'opinion effectuée en 2019.

54 % d'entre eux déclaraient en outre qu'ils assisteraient à certains offices à la synagogue pendant le jeûne.