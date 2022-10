Yom Kippour, une parenthèse juive et israélienne

Le jour de Yom Kippour, les Israéliens semblent pour une fois tomber d’accord

Yom Kippour en Israël est une journée sans équivalent dans le monde. 25 heures durant lesquelles un pays tout entier, ou presque, s’arrête : pas de travail, pas de magasins ouverts, pas de transports aériens ni routiers, pas d’émissions de radio ni de télévision… Un pays revenu à l’âge de pierre pourraient penser certains, à moins qu’il ne soit tout simplement ramené aux valeurs de base.

Celles du partage, du respect et des joies simples détachées de la matérialité à outrance si typique de nos sociétés. De l’harmonie avec soi-même et avec son environnement.

Jessi Satin Les Tel-Aviviens remplissent les rues vides de Yom Kippour

Une atmosphère unique, qui tient à un consensus national qui ne l’est pas moins. Ce jour-là, la société israélienne semble faite d’un seul et même corps, pétrie de cette cohésion qui lui fait si cruellement défaut. Le jour de Yom Kippour, les Israéliens semblent pour une fois tomber d’accord. Juifs religieux, laïcs, traditionalistes, agnostiques, musulmans, druzes ou chrétiens sont logés à la même enseigne.

Si certaines restrictions caractéristiques du jour sont inscrites dans la loi du pays, d’autres, comme le fait de ne pas conduire, sont implicites. Elles relèvent d’une sorte de contrat social et moral, mais aussi d’une transcendance, qu’on y croit ou non. Elles viennent dire qu’il y a toujours plus important que soi, qu’il s’agisse de son voisin ou de Dieu.

AP / DAN BALILTY 2018 © es hommes et des femmes juifs participent à un Selichot, hébreu pour le pardon, la prière avant la fête juive de Yom Kippour

"Cette unité, particulièrement touchante, est similaire à celle qu’on observe à Yom Hazikaron (Jour du Souvenir) ou à Yom HaShoah (Journée de la Shoah). C’est aussi toute l’essence des prières de Kippour lorsque nous disons au pluriel ‘Nous avons fauté’. Le peuple juif se considère ce jour-là comme un seul et même corps, chacun se déclare devant Dieu garant de son prochain", relève Daniel Haïk, journaliste sur i24NEWS.

Pour toute ces raisons, la journée de Kippour, dont le jeûne est respecté par environ 60% de la population israélienne, ne laisse personne indifférent. Même les plus éloignés de la religion. Dans une civilisation effrénée où nous sommes constamment happés par le travail ou les réseaux sociaux, tous ou presque ressentent dans cette parenthèse un bienfait salutaire.

Simon, un habitant de Tel-Aviv qui n’est pas juif, relate qu’il ne viendrait jamais à l’idée de sa femme, juive laïque, de prendre la voiture le jour de Kippour. "Je la soupçonne d’être plus religieuse qu’elle ne veut bien se l’avouer", dit-il en plaisantant. "L’année dernière, nous nous trouvions en vacances dans le Nord du pays le jour de Kippour et nous avons vu quelques résidents de kibboutzim conduire. Elle était extrêmement choquée."

Samia, qui est Arabe israélienne, se dit touchée par le silence et l’atmosphère de quiétude qui règnent en ce jour particulier. Elle aime se promener le long des routes désertées par les voitures et c’est aussi pour elle l’occasion d’une journée de repos en famille. Elle souhaite simplement ne pas avoir de problème médical qui la contraindrait ce jour-là à se rendre à l’hôpital en voiture, regrettant que des pierres aient déjà été lancées sur des véhicules par des enfants ou des jeunes en signe de protestation.

Même sentiment de quiétude à Yom Kippour pour Gabrielle. Bien qu’elle ne jeûne pas, cette habitante de Tel-Aviv apprécie la déconnexion qu’offre cette journée et en profite pour retrouver ses proches.

Dans son livre semi-autobiographique 7 années de bonheur, l’écrivain israélien Etgar Keret, Juif non-pratiquant, raconte un épisode qui lui a permis de réaliser toute la singularité de Yom Kippour, dans un monde en perte de repères, où l’individualisme et le matérialisme sont rois.

Jessi Satin La promenade de la plage de Tel Aviv à Yom Kippour

Alors qu’il se trouvait une année en Suède durant la période des fêtes de Tichri pour présenter l’un de ses ouvrages, l’auteur a vu son vol retour annulé et a rencontré des difficultés inattendues pour en réserver un autre. Tandis qu’il se lamentait, inquiet de ne pouvoir rentrer en Israël auprès de sa famille pour Kippour, des Suédois qu’il avait rencontrés au cours de son séjour lui ont demandé ce qu’était cette fête.

"Les Suédois m’ont écouté, ébahis. L’idée d’une journée pendant laquelle aucun véhicule à moteur ne circule dans les villes, une journée où tout le monde va à pied en laissant son portefeuille à la maison et où tous les magasins sont fermés, une journée sans télé et même sans mise à jour sur les sites web – tout cela évoquait plus pour eux un concept novateur à la Naomi Klein qu’une fête juive remontant à la plus haute antiquité. Le fait que c’est aussi une journée pendant laquelle on est censés demander pardon à autrui et se livrer à un inventaire moral, ajoutait pour eux à son aspect de lutte contre la société de consommation, relent bienvenu de culture hippie. Quant au jeûne, on aurait dit une version intégriste du régime pauvre en glucides dont on m’avait vanté les mérites en termes enflammés le matin même. Du coup […] je me suis retrouvé en train de faire la promo de la célébration la plus convoitée, la plus cool du monde, véritable iPhone des fêtes religieuses", écrit Etgar Keret notant que le jour de Kippour est le seul de l’année où il entend les oiseaux chanter sur le boulevard Rothschild de Tel-Aviv...