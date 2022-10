Israël : une adolescente attaquée par un sanglier à Haïfa

"Je vois régulièrement des sangliers errer en ville"

Une adolescente a été blessée par un sanglier à Haïfa dans le nord d'Israël, mercredi. La jeune fille a été blessée au dos et à la jambe et a été emmenée à l’hôpital pour y être soignée et recevoir un traitement contre la rage.

Une vidéo de caméras de sécurité montre le sanglier sortir d'une allée et foncer sur l'adolescente de 14 ans et une autre jeune fille, alors qu’elles passaient dans une rue adjacente.

"Elle était sur le chemin de l’animal et n'avait nulle part où se réfugier", a raconté le père de la jeune fille.

La municipalité de Haïfa s'efforce de retrouver l'animal, dans le but de l'endormir.

Les sangliers, qui sont de plus en plus présents dans la ville même de Haïfa et dans sa région, ont blessé plusieurs personnes ces dernières années.

"De la fenêtre de mon logement étudiant, je vois régulièrement des sangliers qui fouillent dans les poubelles ou qui passent simplement dans les rues du campus, et qui laissent en général un petit carnage derrière eux", indique Noam, un étudiant francophone du Technion, université située sur les hauteurs de Haïfa.

Noam Hannoun Des sangliers fouillant des poubelles sur le campus du Technion

Les confinements dus à la pandémie de covid-19 qui ont vidé les rues ainsi que l’interdiction d'abattre les sangliers, décidée en 2019, ont eu pour effet une invasion de la ville par ces animaux sauvages.