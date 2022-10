Israël: le père d'un soldat tué veut des petits-enfants issus du sperme congelé de son fils

Une législation est débattue à la Knesset pour autoriser ce type de procédure

Depuis qu'il a perdu son fils unique Amit, mort en opération avec l'armée israélienne il y a deux ans, Baruch Ben Ygal ne se raccroche plus qu'à un seul espoir : devenir grand-père en utilisant son sperme dans le cadre d'une fécondation in-vitro (FIV).

Divorcé, Baruch vivait seul avec Amit jusqu'à sa mort en mai 2020 à l'âge de 21 ans, tué par une pierre jetée par un Palestinien lors d'une opération en Cisjordanie.

Un projet de loi adopté en première lecture au Parlement en septembre pourrait autoriser ce père à utiliser le sperme de son fils pour réaliser une FIV avec une femme de son choix. Jusqu'ici, seule l'épouse d'un soldat pouvait récupérer son sperme, utilisable si prélevé dans les 72 heures suivant la mort.

"Amit était toute ma vie. Aujourd'hui encore, je ne peux pas prononcer le mot 'mort'", raconte le père de 53 ans, dans son appartement de Ramat Gan en banlieue de Tel-Aviv.

Il ne reste plus un centimètre de la chambre d'Amit qui ne soit pas recouvert de portraits ou dessins à son effigie. Sur son lit aussi, des t-shirts portant sa photo, et un journal avec son père en Une, posant avec quelques uns des 50 bébés baptisés "Amit" depuis sa mort.

JACK GUEZ / AFP Baruch Ben Ygal aux les funérailles de son fils Amit Ben Ygal, un soldat de 21 ans tu en Cisjordanie, au cimetière militaire de Beer Yaakov près de Tel Aviv, le 12 mai 2020

Des bébés, Baruch Ben Ygal aimerait en avoir dans son appartement.

"Je veux être heureux de nouveau, je veux voir un ou deux enfants d'Amit Ben Ygal dans cette maison, pour shabbat, pour les fêtes", dit le professeur d'histoire juive, estimant que l'armée la "responsabilité de l'aider à devenir grand-père".

Si le texte est adopté, un soldat devra désormais dire, au début de son service militaire obligatoire, s'il permet en cas de décès à son épouse ou à ses parents d'utiliser son sperme.

"Obligation morale"

Zvi Hauser, député de droite et porteur du texte, en convient : l'idée peut paraître au mieux étrange, au pire choquante.

Mais il assure que son projet prévoit un cadre légal strict pour empêcher toute dérive, basé sur le consentement du soldat et un contrôle minutieux des dossiers des femmes voulant réaliser la FIV.

La loi s'appliquera à tous les décès mais a été initiée pour répondre aux cas spécifiques des soldats, explique M. Hauser.

"Quand on meurt dans un accident de voiture, on avait décidé de son propre chef d'être sur la route. Quand on est tué à l'armée, c'est l'armée qui a décidé que vous soyez là-bas", a-t-il affirmé. "On vous doit quelque chose et pas seulement de l'argent".

Irit Oren Gunders, directrice d'une association de soutien aux proches de soldats tués, parle d'une "obligation morale" pour permettre d'assurer une "continuité" familiale, quitte à donner naissance à des orphelins de père.

Pour elle, cette législation est semblable à celle sur la procréation médicalement assistée (PMA) permettant à des femmes seules d'avoir des enfants.

"Il y a beaucoup de femmes qui se rendent dans des banques de sperme et ne savent pas qui est le donneur (...) Ici, c'est du gagnant-gagnant : on pourra dire aux enfants qui était leur père, un héros qui s'est battu pour son pays", affirme Mme Oren Gunders.