L'ancien espion israélien Jonathan Pollard s'est remarié

Le mariage a lieu environ un an après le décès de sa seconde épouse, Esther

Jonathan Pollard a épousé jeudi soir en secondes noces, Rebecca Abrahams-Doninon, ont rapporté les médias israéliens.

Le mariage a lieu environ un an après le décès de sa seconde épouse, Esther. Rebecca Abrahams-Doninon, résidente de Jérusalem est veuve et mère de sept enfants.

Jonathan Pollard espionnait les États-Unis au profit d’Israël dans les années 80, alors qu’il était analyste au sein de la marine américaine.

https://twitter.com/i/web/status/1583137567230201856 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Il avait cependant été démasqué et condamné à la prison à vie dans son pays d’origine. Il est le seul Américain de l'histoire des États-Unis à avoir été condamné à perpétuité pour avoir espionné un allié, et le seul à avoir purgé plus de 10 ans de prison pour ce crime.

Jonathan Pollard avait été libéré sur parole le 15 novembre 2015, après avoir passé 30 ans en prison. Il avait finalement pu émigrer en Israël en compagnie de sa première femme Esther, le 30 décembre 2020.