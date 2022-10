Jérusalem : un bâtiment historique utilisé comme refuge pour les sans-abri vendu 52 millions d’euros

Le bâtiment est considéré comme un site historique protégé

Un bâtiment en partie abandonné dans le centre de Jérusalem, qui servait de refuge non officiel pour les sans-abri, a été vendu à un promoteur pour 180 millions de shekels (52 millions d'euros).

L'homme d'affaires juif français Laurent Lévy qui a acquis le bien, va réaménager le site de 2 932 mètres carrés du 27 rue Hillel, plus connu sous le nom de Katzin Ha'Ir, pour le compte de l'Autorité foncière israélienne.

Les prix des logements dans ce quartier sont parmi les plus élevés de la ville, à plus de 60 000 shekels (17 200 euros) le mètre carré, selon le site commercial hébreu Calcalist.

Laurent Lévy est déjà propriétaire de plusieurs bâtiments et entreprises à Jérusalem dont une pâtisserie française et des restaurants.

Le bâtiment qu'il a acheté est considéré comme un site historique protégé et les conditions de vente de l'Autorité foncière israélienne pour cette propriété unique comprennent la préservation du bâtiment et la réservation de 462 mètres carrés pour des activités culturelles et de loisirs.

Jusqu'en 2015, Katzin Ha'Ir abritait un centre de Tsahal aujourd'hui disparu, qui fournissait divers services aux soldats et aux réservistes en dehors de leurs bases militaires.

Le bâtiment construit en 1886 à l'instigation d'un moine et de l'Association palestinienne des catholiques en Allemagne, avait servi de pensionnat pour jeunes filles jusqu'au milieu des années 1940.

Ces trois dernières années le bâtiment était utilisé comme refuge pour les sans-abri.