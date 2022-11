L'objectif de la conférence est d'encourager les religions d'Israël à lutter contre le changement climatique

Le département des religions du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le Centre interreligieux pour le développement durable, a organisé ce jeudi la première conférence interreligieuse sur le rôle du leadership religieux dans la lutte contre le changement climatique.

Lors de cet événement, les chefs religieux d'Israël ont signé la "Déclaration de Jérusalem sur le climat", dans laquelle ils s'engagent à agir de toute urgence pour relever les défis du changement climatique.

L'objectif de la conférence est d'encourager et de responsabiliser les communautés religieuses d'Israël et du monde entier à atténuer les effets du changement climatique causé par l'homme, et de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables.

L'événement a eu lieu quelques jours avant l'ouverture de la conférence sur le climat COP27 qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Israël devrait y présenter ses activités en matière de lutte contre le changement climatique y compris au niveau religieux.

Emmanuel Nachshon, directeur adjoint de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, a souligné l'importance d’une telle réunion et la nécessité d'unir tous les peuples, quelle que soit leur religion, au profit de l’avenir commun.

Ministère des Affaires étrangères d'Israël Les signataires de la "Déclaration de Jérusalem sur le climat", le 3 novembre 2022

L'ambassadeur du Vatican en Israël et à Chypre, l'archevêque Adolfo Tito Yelena, le rabbin Yuval Sharlo, chef de la Hesder Yeshiva Amit Orot Shaul à Tel Aviv, David Freeman, représentant des Bahaï à Jérusalem, l'imam druze Jaber Mansour, le représentant du Patriarcat grec orthodoxe, le révérend Matthews Siopsis, le représentant du Patriarcat arménien, le révérend Bagdesarian, le représentant de la Custodie, Alberto Pyle, les rabbins de Beit Hillel, le révérend Bishou Zaki de l'Église copte et le rabbin Yonatan Narel, fondateur et directeur général du Centre interconfessionnel pour le développement durable, comptent parmi les signataires du traité.

"Nous devons former une nouvelle culture de l'unité, qui comprend que la terre fait partie de nous, et que nous en faisons partie, nous sommes connectés les uns aux autres", a souligné l'ambassadeur du Vatican en Israël, l'archevêque Adolfo Tito Yelena.

"L'État d'Israël et les ministères du gouvernement, considèrent que la question du climat est de la plus haute importance et s'efforceront de poursuivre la coopération civile, sociale et religieuse", a de son côté déclaré Tanya Berg-Refali, la directrice du département des religions au ministère des Affaires étrangères.

Le rabbin Yonatan Narel, s’est lui exprimé en soulignant que "la crise climatique est une crise spirituelle". "Nous avons donc besoin que les leaders religieux du monde s'y attaquent et nous ferons tout pour unir le plus grand nombre de chefs religieux pour agir sur la question du climat", a-t-il dit.