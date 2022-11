La première femme parachutiste de l'armée israélienne, est décédée à 93 ans

"Elle a ouvert la voie et aujourd’hui, de plus en plus d'unités combattantes s'ouvrent aux femmes" (Y. Gozel)

La toute première femme parachutiste de Tsahal, Yocheved Kashi, est décédée jeudi à l'âge de 93 ans, a rapporté le site d’informations en hébreu Ynet. Ses funérailles doivent avoir lieu vendredi à Paris. Yocheved Kashi s’était engagée dans la Haganah, l’ancêtre de Tsahal, à l'âge de 17 ans. À la création de l'État d'Israël, elle avait rejoint le corps des femmes de l’armée, d'abord en tant que commandante de classe, puis comme commandante de l'unité de pliage des parachutes, à l'école de parachutisme de Tel Nof, avec un grade d’officier. Yocheved Kashi s’était d’abord vu interdire l’accès aux cours de saut en parachute parce qu'elle était une femme, malgré le précédent Hannah Szenes, héroïne de guerre israélienne qui avait sauté au-dessus de la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale. Armée israélienne Parachutistes israéliens Après de multiples demandes, elle avait finalement obtenu l’autorisation de s’engager chez les parachutistes, pour un total de 12 sauts, dont un lors des troisièmes Maccabiades, pour lequel elle avait fait la couverture d’un journal local. "Il y a 72 ans, en 1950, une jeune femme officier de 21 ans, Yocheved Kashi s'est battue pour être admise au cours de parachutisme et a réussi à devenir la première femme parachutiste de Tsahal", a déclaré le brigadier-général Yehiel Gozel, président de l'Association de l'héritage des parachutistes. "Elle a ouvert la voie et aujourd’hui, de plus en plus d'unités combattantes s'ouvrent aux femmes, à des postes qui étaient historiquement réservés aux hommes", a-t-il ajouté. Après avoir servi dans l’armée jusqu’en 1952, Yocheved Kashi épouse le peintre Zvi Milstein et le couple s'installe en France, où elle enseigne les arts plastiques à l'université de Paris.