L’hôpital Sheba de Ramat-Gan dans le Top 10 des meilleurs hôpitaux du monde

Le ministère de la Santé israélien a également distingué l’hôpital Sheba comme le plus performant d'Israël.

L’hôpital Sheba de Ramat-Gan près de Tel-Aviv, a été reconnu pour la qualité de ses soins comme l'un des 10 meilleurs hôpitaux du monde par le magazine Newsweek pour la quatrième année consécutive. Ce classement a été maintenu grâce aux technologies médicales de pointe de Sheba, notamment le lancement de "Sheba Beyond", la plateforme de télésanté de l'hôpital, qui a récemment été déployée pour traiter les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre.

En outre, les médecins du Sheba Medical Center, le plus grand centre médical d'Israël, ont été désignés cette semaine par le magazine Forbes comme étant parmi les meilleurs du pays. L'hôpital s'est en effet classé comme l'institution de santé israélienne comptant le plus grand nombre de spécialistes sur la liste Forbes 2022 des meilleurs médecins du pays.

AFP / JACK GUEZ Le centre médical Sheba de Tel HaShomer a été classé parmi les 10 meilleurs hôpitaux du monde par le magazine Newsweek.

Au total, 222 médecins spécialistes de Sheba figurent sur la liste des 1 428 médecins, qui comprend 36 spécialités dans divers domaines médicaux. Les médecins de Sheba sont en tête dans plusieurs spécialités, notamment l'obstétrique, la gynécologie, la cardiologie, l'endocrinologie, la génétique, la médecine interne, l'oncologie, la psychiatrie et la rhumatologie. Dans l'ensemble, les médecins Sheba sont en tête dans environ 50 % des spécialités.

Le ministère de la Santé israélien a distingué plus tôt cette année, l’hôpital Sheba comme le plus performant d'Israël. Dans le rapport du ministère sur les indices nationaux de qualité des soins en Israël, Sheba est arrivé en tête dans toutes les catégories et a obtenu un score de 100 % pour 13 indices différents, soit plus que tout autre centre médical en Israël.