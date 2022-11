Top 10 des destinations préférées des Israéliens pour Hanoucca

De nombreux Israéliens s'envolent chaque année à l’étranger pour les fêtes de fin d’année

La destination la plus recherchée à l’étranger par les vacanciers israéliens pour la fête de Hanoucca cette année est Tumi, en Géorgie, selon le site israélien Gulliver.

Le prix moyen d'un forfait vacances à Tumi est de 430 euros (hors billet d’avion), soit une augmentation de 20 % par rapport à 2019.

Prague arrive en seconde position avec un prix moyen d’environ 504 euros avec une augmentation de 11 %, et Budapest se place en troisième position pour le même prix, avec une augmentation de 19 % par rapport à 2019.

La plus forte augmentation de prix revient à Londres avec 33 % et un prix moyen de 958 euros par personne pour un forfait vacances.

Frederick Florin (AFP) Illustration - Décorations de Noël

Dubaï, Rome, Athènes, Vienne, Barcelone et Paris complètent le Top 10 des destinations les plus demandées par les touristes israéliens pour les vacances de Hanoucca.

En revanche, dans le Top 10 des billets d’avions les plus recherchés on trouve Istanbul, Madrid, Bucarest ou Amsterdam.

"De nombreux Israéliens s'envolent chaque année à l’étranger pour les fêtes de fin d’année et en profitent pour s’imprégner de l’atmosphère si particulière qui y règne, notamment dans les grands magasins", affirme Ziv Rosen, PDG de Gulliver.

"Cette année, les dates de Noël et de Hanoucca coïncident et créent une excellente opportunité pour des vacances en famille à des prix particulièrement attractifs. Actuellement, nous constatons une augmentation moyenne d'environ 13% des prix des vols pendant cette période, et à mesure que nous approchons de la saison, les prix devraient encore augmenter", annonce-t-il.