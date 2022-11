Un tiers des Israéliens a moins de 17 ans (étude statistique)

Le pourcentage de Juifs mineurs résidant en Israël a diminué tandis que celui des mineurs Arabes a augmenté

Le Bureau central des statistiques israélien (CBS) a publié des données ce mercredi, à l'occasion de la Journée de l'enfant, selon lequelles il y a actuellement 3,09 millions d'enfants et d’adolescents de moins de 17 ans en Israël, ce qui représente près d’un tiers de la population totale (32,6%).

2,242 millions des jeunes de moins de 17 ans sont Juifs (72,5%), 741 000 sont Arabes (24%) et le reste a été classé comme "autre" religion.

185 040 bébés sont nés en Israël en 2021, 95 265 garçons et 89 775 filles.

Selon une prévision du ministère de l'Éducation, en 2025, la population infantile devrait être d'environ 33,4 %, en 2045, environ 32,6 % et en 2065, d'environ 32,5 %.

Plus de la moitié des enfants en Israël vivent dans le centre du pays : 710 700 dans le district central, 396 000 dans le district de Tel-Aviv et 484,7 000 dans le district de Jérusalem.

Yossi Zamir/Flash90 Des enfants israéliens à l'école Pola à Jérusalem

La proportion la plus élevée d'enfants se trouve dans les implantations israéliennes de Cisjordanie avec près de la moitié (47,9 %) de la population totale du district.

40,1 % des habitants du district de Jérusalem ont moins de 17 ans, 28,5 % dans le district de Haïfa et 26,7 % dans le district de Tel-Aviv.

Dans les villes de plus de 100 000 habitants, la proportion d'enfants est d'environ 30,5 %. Beit Shemesh a la proportion la plus élevée (51,9 %), suivie de Bnei Brak (48,1 %) et de Jérusalem (39,0 %).

Dans les autres grandes villes, la proportion d'enfants est inférieure au niveau national. Le plus bas était à Bat Yam (20,5%) et à Tel Aviv-Yafo (21,0%).

Le CBS ajoute que le taux de fécondité total des femmes en Israël est estimé à une moyenne de trois enfants par femme.

Au fil des ans, le pourcentage de Juifs et autres parmi les résidents mineurs d'Israël a diminué, tandis que le pourcentage d'Arabes a augmenté (en 2005, environ 80,4 % étaient Juifs et autres et 19,6 % étaient Arabes).