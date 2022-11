Israël : 72 % des immigrés venus d'ex-URSS en 2020 n'étaient pas juifs (Bureau des statistiques)

Le pourcentage de Juifs parmi les immigrés venus d'ex-URSS n'a cessé de baisser ces 30 dernières années

Le Bureau central des statistiques a révélé, cette semaine, que 72 % des personnes éligibles à la loi du retour, qui ont immigré en Israël depuis les pays de l'ex-Union soviétique en 2020, ont des origines juives, mais ne sont pas juifs selon les lois de la Torah.

Selon les chiffres du bureau, le pourcentage de Juifs parmi les immigrés venus d'ex-URSS n'a cessé de baisser au cours des 30 dernières années, passant de 93 % en 1990 à seulement 28 % en 2020. Au total, sur les 1 124 822 personnes qui ont immigré en Israël au cours de cette période, 64 % étaient juives selon la Torah (c'est-à-dire des enfants d'une mère juive ou des personnes converties).

Photo by Tomer Neuberg/Flash90 Ukrainian Jewish immigrants arrive at Ben Gurion airport in Tel Aviv, Israel, as part of an Aliyah from Ukraine, on February 20, 2022

Selon le Bureau central des statistiques, le nombre d'immigrants non juifs qui sont arrivés en Israël au cours des 30 dernières années est de 402 797. Avec leurs descendants nés en Israël, et à l'exclusion de ceux qui sont décédés entre-temps ou qui ont quitté Israël, le nombre de citoyens non-juifs issus de l'ex-URSS s'élevait en 2020 à environ un demi-million de personnes.

Le Dr Fisher, chef du département des politiques publiques du centre universitaire Shaarei Mada and Law, a déclaré que "la loi du retour est en fait une loi pour l'immigration depuis trois générations et demie (et pas seulement trois), car les arrière-petits-enfants juifs ont aussi le droit d'immigrer avec leurs propres parents, pour ne pas séparer les familles". "Lorsqu'une famille de non-juifs immigre en Israël, les arrière-petits-enfants immigrent aussi avec eux, et nous parlons de milliers d'enfants", a-t-il indiqué.

Le Dr Fisher estime que les politiques devraient changer la loi afin de faciliter les conversions en Israël et de réduire le nombre d'Israéliens non Juifs.