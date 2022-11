"La grève continuera tant que le ministère de la Santé refusera de rencontrer l'Association des vétérinaires"

Israël pourrait connaître une pénurie de bœuf, de poulet et de poisson dans un avenir proche en raison de la grève des vétérinaires du service alimentaire du ministère de la Santé qui a débuté mercredi.

Les vétérinaires font grève pour réclamer des augmentations de salaires, de meilleures conditions et plus de personnel. Le ministère de la Santé a déclaré que la grève "est illégale et cause de gros dégâts", ajoutant qu'il s'efforçait de résoudre le problème.

"La grève se poursuivra tant que les responsables du ministère de la Santé refuseront de rencontrer les responsables de l'Association des médecins vétérinaires d'Israël pour discuter des bas salaires et des conditions de travail des vétérinaires en grève, ainsi que des effectifs qui diminuent de semaine en semaine", ont écrit les vétérinaires dans un message adressé au ministère de la Santé.

David Cohen / Instagram Illustration - Un plat de poulet

Le président de l'Association des docteurs vétérinaires d'Israël, le Dr Michael Ettinger, a déclaré que le ministère de la Santé avait été averti du problème de main-d'œuvre il y a quelques mois.

Selon M. Ettinger, trois vétérinaires ont déjà démissionné en raison de ces conditions.

"Aujourd'hui, j'adresse mes sincères excuses aux importateurs de nourriture en Israël qui sont bloqués avec des aliments dans les ports qui ne peuvent être libérés", a-t-il déclaré. "Et pourtant, je vous appelle, vous les importateurs, à ne pas vous contenter d'un simple message WhatsApp de soutien à notre cause. Parlez au public et témoignez de la situation actuelle dans les ports."