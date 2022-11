Environ 8 000 personnes meurent chaque année en Israël de maladies associées au tabagisme

Une nouvelle, étude menée à l'Université hébraïque, révèle que le fabricant de cigarettes Philip Morris a davantage intensifié ses campagnes publicitaires auprès de la communauté ultra-orthodoxe qu'auprès d'autres minorités en Israël.

Selon les chiffres révélés jeudi sur la radio Kan Reshet Bet, depuis l'apparition des cigarettes IQOS (qui chauffent le tabac au lieu de le bruler), 216 publicités de la marque Philip Morris visant les minorités ont été diffusées. 55% d'entre elles étaient destinés à la communauté ultra-orthodoxe contre seulement 6% visant la société arabe. Le reste ciblait la population russophone.

De plus, entre décembre 2016 et août 2020, 561 publicités pour des cigarettes régulières visant les minorités ont été diffusées. 87% étaient destinés aux ultra-orthodoxes, 4,3% à la société arabe et le reste à la population russophone.

Le docteur Bar Zeev, président de la Société médicale pour la prévention et le sevrage du tabac, a souligné que, malgré la législation sur l'interdiction de la publicité du tabac, les cigarettiers continuent de dépenser des sommes colossales pour attirer des publics cibles supplémentaires.

Bar Ze'ev a également déclaré qu'il ressort d'études menées dans le monde entier que les compagnies de tabac ont tendance à orienter leur publicité vers les populations à faible niveau socio-économique, ce qui augmente de manière significative les inégalités en matière de santé pour ces populations.

Selon un rapport du ministère de la Santé pour 2020, 38 % des hommes arabes sont fumeurs contre 22,5 % des hommes juifs.

En revanche, aucune enquête n'a été menée auprès des ultra-orthodoxes ces dernières années pour déterminer le nombre de fumeurs. La dernière étude qui remonte à 2012 indiquait alors qu'il y avait 14 % de fumeurs au sein de cette communauté.

Selon le ministère de la Santé, environ 8 000 personnes meurent chaque année en Israël de maladies associées au tabagisme.