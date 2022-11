L'affirmation d'Ehud Olmert selon laquelle les Netanyahou sont "fous" aurait été basée sur des rumeurs

Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou a gagné, lundi, son procès en diffamation contre l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Le vice-président du tribunal de première instance de Tel Aviv, Amit Yariv, a jugé que l'affirmation d'Ehud Olmert selon laquelle les Netanyahou sont "fous" était basée sur des rumeurs, et non fondée sur des données médicales. Ehud Olmert avait proféré ces accusations lors d’une interview télévisée en 2021.

Avshalom Sassoni/Flash90 Audience du procès de la famille Netanyahou contre l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, au tribunal de première instance de Tel Aviv, le 21 novembre 2022

Ehud Olmert a ainsi été condamné à payer plusieurs amendes à la famille Netanyahou. Il devra s’acquitter de la somme de 20 000 shekels (5 600 euros) pour ses allégations au sujet de Benjamin Netanyahou, 35 000 shekels (9 800 euros) pour son épouse Sara, et 7 500 shekels (2 100 euros) pour leur fils Yaïr. Amit Yariv a, en sus, condamné Ehud Olmert à payer la somme de 35 000 shekels (9 800 euros) à Benjamin Netanyahou pour les frais de justice.

Benjamin Netanyahou avait déclaré en juin ne pas avoir d'antécédents psychiatriques lors de son témoignage

Benjamin Netanyahou avait déclaré en juin ne pas avoir d'antécédents psychiatriques lors de son témoignage, rejetant par-là une quelconque maladie mentale dont lui et lui et sa famille souffriraient. Le tribunal a statué que la loi établit un équilibre entre la liberté d'expression et le droit d'un individu à protéger sa réputation. Si la liberté d'expression inclut la possibilité de critiquer des personnalités publiques, chacun a également le droit de protéger sa réputation, a déclaré le juge.