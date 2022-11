Israël : le ministère de l’Éducation va offrir une assistance aux élèves LGBT

Le document aidera le personnel éducatif à créer un climat de tolérance et de protection dans les écoles

Le ministère de l'Éducation israélien a publié, pour la première fois ce mardi, des directives visant à apporter un sentiment de protection et une réponse bienveillante aux enfants et aux jeunes LGBT et à leurs familles dans le système éducatif. Le document aidera le personnel éducatif à apporter aux élèves LGBT une réponse "adaptée, sensible et respectueuse" dans les établissements d'enseignement.

Ces lignes directrices ont été formulées par le service psychologique du ministère, en collaboration avec l’association nationale des parents d’élèves, des organisations LGBT, des universitaires et des experts de la question.

Avshalom Sassoni/Flash90 Illustration - Des élèves israéliens

"Le système éducatif doit apporter une réponse égale, appropriée et inclusive à tous les élèves qui le composent. Les lignes directrices que nous avons formulées expriment l'expérience acquise au fil des ans et donnent à chaque établissement d'enseignement et à son personnel enseignant les outils nécessaires pour créer un espace sûr et un sentiment de protection et d'appartenance aux étudiants LGBT, leurs familles et tous les partenaires de la communauté scolaire", explique la ministre de l’Éducation Yifat Shasha-Biton.

Le règlement scolaire spécifiera qu’il n’y a pas de place pour l'exclusion et la discrimination au sein du système éducatif israélien. Le personnel sera formé sur le sujet et recevra des outils pour agir de manière adaptée, notamment au sujet de l’identité de genre et du choix des élèves de la manière qu’ils désirent qu’on s’adresse à eux.

Le communiqué du ministère conclut en précisant qu’apporter une réponse adaptée permettra un sentiment de protection et une réponse bénéfique pour cette population et pour l’ensemble des élèves.