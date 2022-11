Jérusalem : un centre spirituel pour la communauté éthiopienne va être inauguré pour la fête du Sigd

Les célébrations de la fête du Sigd se tiendront mercredi à Jérusalem

Les célébrations de la fête du Sigd, fête traditionnelle de la communauté juive éthiopienne, se tiendront mercredi à Jérusalem, en présence de milliers de participants venant de tout le pays. La fête du Sigd, célébrée 50 jours après Yom Kippour, symbolise le renouvellement de l'alliance avec Dieu après le retour à Jérusalem de l'exil babylonien. Les cérémonies du Sigd se tiendront entre 10h et 15h.

Environ 10 000 personnes sont attendues pour les festivités, marquées par des prières et des bénédictions ainsi que la présence du président Isaac Herzog, de membres du gouvernement et de la Knesset.

Moshe Blai / Division de l'entreprise, Département du développement et de l'autonomisation Le nouveau centre spirituel de la communauté juive éthiopienne à Jérusalem

La fête du Sigd est l'occasion, cette année, pour la communauté, d'inaugurer un nouveau centre spirituel en présence du maire de Jérusalem, Moshe Leon, du grand rabbin de Jérusalem Shlomo Moshe Amar et du grand rabbin de la communauté éthiopienne Reuven Webasht.

Construit dans le quartier de Neve Yaakov, il sera un lieu polyvalent pour adultes et enfants, avec des ateliers, des études hébraïques ou des événements communautaires, et bien entendu des prières. Le bâtiment comprend deux étages, une grande cour et dispose d’un amphithéâtre.

« Jérusalem est une ville multiculturelle avec une mosaïque unique en son genre. Les valeurs de la communauté éthiopienne sont un exemple pour l'ensemble de la société israélienne, et nous accordons une grande importance à la préservation de ce patrimoine et à sa transmission », a déclaré Moshe Leon.