Israël : des vandales ont incendié 5 véhicules dans des villages arabes

Aucun blessé n'est à déplorer mais les véhicules ont été complètement détruits

Des vandales non encore identifiés ont incendié des véhicules dans les villes à majorité arabe d'Abu Ghosh et d'Ein Naqquba, près de Jérusalem, a déclaré la police israélienne vendredi. Selon la police, les preuves indiquent un incendie criminel motivé par la haine nationaliste. Les slogans "Arabes dehors" et "le peuple d'Israël est vivant" ont été graffés sur les lieux.

Les faits ont eu lieu vers 3h30 du matin et quatre brigades de pompiers ont dû intervenir sur place. Aucun blessé n'est à déplorer lors de ces incidents, mais les véhicules ont été complètement détruits. Les actes de vandalisme perpétrés par des extrémistes juifs contre des biens arabes sont connus en Israël sous le nom de "prix à payer".

Channel 12 news Graffitis dans les villages arabes le 25 novembre 2022

"Mate Yehuda a connu une matinée difficile et condamne fermement les événements de ce soir à Ein Naqquba et Abu Gosh. Ses habitants prônent la paix et s'opposent à toute manifestation de violence. Nous soutenons nos administrés des villages visés, le vivre-ensemble perdurera", a déclaré le Conseil régional de Mate Yehuda, dans lequel ont eu lieu les actes de vandalisme.

Ces actes de vandalisme surviennent dans un contexte de vague d'attentats terroristes visant des Israéliens et de tensions israélo-palestiniennes croissantes. Mercredi, deux attentats à la bombe coordonnés à Jérusalem ont blessé 18 personnes et tué un adolescent de 16 ans.