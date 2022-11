Israël : une ONG sauve 40 chiens errants dans une ville arabe du nord

Les chiens ont été retrouvés au milieu de montagnes d'ordures, dans la zone industrielle de Shfar'am

Une association pour la défense des animaux de compagnie a récemment mené une opération de sauvetage de 40 chiens et d'un chat, dans une ville arabe du nord d'Israël. Les bénévoles et les militants de la fondation S.O.S Hayot (S.O.S animaux) sont arrivés à Shfar'am avec leurs véhicules, équipés de nourriture et de matériel nécessaire à la récupération des animaux.

Les chiens ont été retrouvés au milieu de montagnes d'ordures, au cœur de la zone industrielle de la ville. Quatre chiennes ont ainsi été identifiées avec leurs 21 chiots, ainsi que deux autres chiots sans leur mère et une douzaine de chiens adultes, dont certains étaient des femelles enceintes ou en chaleur.

Ricki Batzri, fondateur et président de la fondation S.O.S Pets, a déclaré à Ynet : "Les gens ont été choqués par les scènes à Hébron lorsque le maire a proposé de payer en espèces la mise à mort de chiens, mais la situation en Israël n'est pas vraiment meilleure. Nous aussi, nous abattons et euthanasions les chiens, et la situation des chiens errants est catastrophique."

"Cette opération à Shfar'am n'est que la première étape. Nous prévoyons d'approcher le conseil municipal afin de promouvoir la coopération pour réduire la population de chiens errants. Celle-ci inclura probablement des activités liées à l'éducation des résidents, ainsi que le sauvetage et l'adoption de chiens sans-abri", a-t-il ajouté.

Les animaux qui ont été sauvés semblaient être mal en point. La plupart étaient couverts de tiques et de puces et étaient au bord de la famine. Certains ont été emmenés pour être soignés avant de recevoir le feu vert pour être officiellement proposés à l'adoption. La fondation a indiqué qu'elle prévoyait de mener des opérations similaires à l'avenir.

33 000 chiens errants ont été recensés en Israël en 2017, dont 60 % se trouvaient dans le sud du pays. Si des dizaines ont été euthanasiés depuis, on estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de chiens errants nés depuis.