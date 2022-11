"L'arnaqueur de Tinder" aperçu en train de dîner à Tel Aviv avec sa nouvelle conquête

La nouvelle amoureuse de Simon Leviev est un mannequin allemand de 21 ans prénommée Anne

Simon Leviev, l'escroc israélien qui a été rendu célèbre par le documentaire de Netflix "L'arnaqueur de Tinder", a récemment été aperçu à Tel Aviv en compagnie d'une jeune femme blonde qui semble être sa nouvelle conquête. Leviev, dont le vrai nom est Shimon Hayut, a été aperçu en train de dîner au Cena, un restaurant-bar italien dans le centre de la Ville blanche.

Selon Maariv, la jeune femme est un mannequin allemand de 21 ans prénommée Anne, et qui s'est rendue en Israël pour passer du temps avec son nouvel intérêt amoureux, flanquée de plusieurs gardes du corps. Hormis la récente rupture de Simon Leviev avec le mannequin israélien Kate Konlin en avril, Anne ne semble pas préoccupée par les fameuses accusations portées contre l'"arnaqueur de Tinder.'

"Simon Leviev" est connu pour avoir volé d’énormes sommes d’argent à de jeunes femmes qu’il trouvait sur l’application de rencontres. Les trois victimes apparaissant dans le documentaire parlent de plus de 700.000 euros à elles seules, mais une somme totale de 10 millions d'euros est évoquée.

Shimon Hayut se présentait comme Simon Leviev, fils du magnat israélien des diamants russes Lev Leviev, et il entamait des relations à distance avec ses victimes avant de leur soutirer d'importantes sommes d'argent.

Après de nombreuses plaintes, Shimon Hayut a purgé deux ans et demi dans une prison finlandaise après avoir été reconnu coupable d'avoir escroqué trois femmes. Il a finalement été renvoyé en Israël en 2017 où il a été inculpé et condamné. Il a alors pris une autre identité et fui le pays. Il a finalement été extradé vers l'Etat hébreu en 2019, où il a été condamné à 15 mois de prison. Il a été libéré au bout de cinq.

En avril dernier, il a été signalé que Shimon Hayut était recherché en Espagne pour un incident survenu en 2019, au cours duquel il aurait présenté à la police un permis de conduire israélien falsifié.