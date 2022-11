52% des Israéliens ne croient pas que le nouveau gouvernement pourra lutter contre le terrorisme (sondage)

49 % des Israéliens soutiennent la nomination d'I. Ben Gvir comme ministre de la Sécurité nationale

Près de 52% des Israéliens ne croient pas que le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahou et son gouvernement de coalition trouveront une solution au terrorisme, selon un nouveau sondage réalisé dimanche par Manu Geva et iPanel. Seules 31 % des personnes interrogées pensent que le bloc de Benjamin Netanyahou et le leader du parti d'extrême droite Force juive, Itamar Ben Gvir, pourront combattre la vague de terrorisme qui a augmenté ces derniers mois. Parmi les partisans de Benjamin Netanyahou, ce chiffre atteint les 55%.

Près de la moitié des personnes interrogées soutiennent toutefois la nomination d'Itamar Ben Gvir au poste de ministre de la Sécurité nationale, tandis que 46 % s'y opposent.

Flash90 Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich

Le coût de la vie est un autre dossier brûlant au sujet duquel les Israéliens ne semblent pas faire confiance au nouveau gouvernement de coalition. Alors qu'un tiers des personnes interrogées ont déclaré que le nouveau cabinet allait résoudre le problème, 40 % d'entre elles pensent que le coût de la vie restera le même et 20% que la situation va s'aggraver.

Le seul poste encore en question dans le cadre des négociations de coalition est celui du leader du sionisme religieux, Betsalel Smotrich, qui souhaitait devenir le prochain ministre de la Défense du pays mais s'est vu proposer le poste de ministre des Finances à la place. Selon le sondage, 61 % des Israéliens ne sont pas favorables à cette nomination, tandis que 28 % en seraient satisfaits.

Hadas Parush/Flash90 Aryeh Deri et Benjamin Netanyahou à la Knesset, à Jérusalem

55 % des personnes interrogées pensent par ailleurs que Yoav Galant, du parti Likoud de Benjamin Netanyahou, est plus apte à occuper ce poste contre 32% qui pensent le contraire.

Encore moins de sondés semblent être d'accord avec le choix de Benjamin Netanyahou de nommer le leader du parti ultraorthodoxe séfarade Shas Aryeh Deri au ministère de l'Intérieur. Deux tiers des Israéliens désapprouvent sa nomination, alors que le dernier tiers pense que c'est un bon choix.