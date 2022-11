Des soldats israéliens ont agi de manière inappropriée à Hébron (enquête de Tsahal)

"Un comportement violent à l'encontre d'un citoyen est inacceptable"

Des soldats de la brigade Givati qui ont affronté des militants de gauche dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie, la semaine dernière, ont agi de manière "inappropriée", a annoncé mercredi l'armée israélienne. Une enquête de l’armée a été ouverte après l'apparition d'une vidéo montrant des soldats frappant et insultant les militants lors d'une opération à Hébron vendredi.

"Un comportement violent à l'encontre d'un citoyen est inacceptable. Il est interdit à un combattant de Tsahal s'exprimer de manière agressive tout en exprimant une position politique", indique le rapport d’enquête. Le rapport précise que le soldat que l’on voit frapper un militant de gauche sur la vidéo fait également l’objet d’une enquête par la police militaire et la police israélienne et qu’il a été suspendu de service opérationnel. Les résultats de l'enquête seront présentés au procureur général militaire.

Un autre soldat qui a été enregistré en train d'agresser verbalement un activiste et "s'est exprimé d'une manière qui n'est pas appropriée pour un soldat de Tsahal", à lui aussi été suspendu et condamné à 10 jours d’emprisonnement dans une base pénitentiaire militaire. "Au cours de sa comparution, le soldat a reconnu ses actes dont il a compris la gravité, a admis sa responsabilité et a exprimé des remords", souligne le rapport.

L'enquête a été menée par le chef du Commandement central, le général Yehuda Fox. Ce dernier a expliqué que même s'il soutient les "soldats de Tsahal dans tout usage de la force nécessaire pour éliminer une menace", il condamne les cas "dans lesquels les combattants outrepassent leurs droits et utilisent leur pouvoir et leur autorité inutilement."

Après une semaine de silence sur le sujet, Benjamin Netanyahou a appelé mercredi sur twitter à ne pas politiser l'incident d'Hébron impliquant des soldats avec le message "Tsahal est l'armée du peuple, j'appelle tout le monde, de droite comme de gauche, à la laisser en dehors de tout débat politique."