Israël : les annulations de bus ont bondi de 65 % en un an

Le nombre de trajets annulés font des transports en commun israéliens un service peu fiable

La ministre des Transports israélienne Merav Michaeli, avait présenté un projet budgétaire pour favoriser les transports en commun plutôt que les véhicules privés lors de l’adoption du budget de l’État pour l’année 2021-2022. Cela comprenait une subvention annuelle de 11,4 milliards de shekels (3,2 millions d’euros) qui selon les données du ministère des Transports, a permis une augmentation du nombre de trajets de bus quotidiens de 102 600 à 108 000 en un an, soit une augmentation de 5,2 %.

Cependant cette hausse du nombre de bus est trompeuse. En effet, elle s’accompagnée d’une forte hausse du nombre de trajets annulés, retardés ou avancés, qui font des transports en commun israéliens un service peu fiable, transformant les voyages des usagers en cauchemar. Le taux de non-exécution des trajets (annulés, retardés ou avancés) était de 1,9 % en octobre 2022, soit un bond de 65 % par rapport à la même période en 2021. Un taux d'échec de 1,9 % signifie que 1 trajet sur 50 n'est pas effectué correctement.

Miriam Alster/Flash90 Illustration - Des passagers d'un bus en Israël

À Tel Aviv, ce taux est encore plus flagrant puisque 1 voyage sur 17 n’a pas eu lieu. Cela reflète la tendance dans le centre du pays où les annulations sont les plus fréquentes. Certaines lignes de bus dans cette région souffrent régulièrement d’un taux de défaillance pouvant atteindre les 20%. Suivent Jérusalem et les implantations israéliennes de Cisjordanie avec des taux de non-exécution des trajets compris entre 3% et 4,6%.

Les différentes compagnies de transports israéliennes soutiennent que le manque de chauffeurs de bus est à l’origine du problème, tandis que le ministère des Transports affirme de son côté qu’il n’a simplement pas de solution pour pallier cette pénurie. Le directeur de l'Autorité nationale des transports publics, Ran Shadami, a déclaré au site économique israélien Calcalist qu’il manquait environ 6 000 chauffeurs dans tout le pays. Le ministère des Transports indique qu'il y a actuellement 1 500 nouveaux conducteurs en formation, mais qu’il n’a pour l’instant pas de budget suffisant pour accroître ce nombre.