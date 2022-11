Israël : l'épidémie de coronavirus a fait baisser l'espérance de vie (étude)

Le nombre de personnes âgées va continuer à augmenter dans les prochaines années

Le nombre de personnes âgées en Israël est en augmentation, mais leur espérance de vie a diminué en raison de l'épidémie de coronavirus, selon le nouveau rapport de l'Institut Brookdale pour la recherche sociale appliquée, qui s'est penché sur l'état de santé de la population âgée en Israël, afin de présenter un portrait de sa situation à partir de 2020.

Selon le rapport, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus en Israël était de 1,162 million fin 2020, soit 12,3 % de la population totale. L'étude indique également qu'au cours de la décennie, Israël verra la génération du "baby boom" (née entre 1945 et 1950) dépasser les 75 ans, et que la proportion de personnes âgées devrait donc encore augmenter. Cette donnée à son importance puisqu'il concerne en premier lieu les services de prises en charge dans les hôpitaux étant donné que 37 % de toutes les hospitalisations en 2020 concernaient les personnes âgées de 65 ans et plus, et 20 % concernaient les personnes âgées de 75 ans et plus.

Par ailleurs, l'étude révèle que le taux d'hospitalisations des personnes âgées de 65 ans et plus a diminué en moyenne de 2 % par an au cours des cinq dernières années. En 2020, le taux il a même diminué de 12,3 %, passant de 400 pour 1000 personnes à 351 pour 1000 personnes.

Avshalom Sassoni/FLASH90 Des personnes âgées organisent une manifestation du mouvement Black FLag devant leur maison de retraite à Tel Aviv, pendant le confinement, le 13 octobre 2020.

Un autre chiffre significatif indique en outre un lien entre le coronavirus et la baisse de l'espérance de vie enregistrée cette année. Selon le rapport, l'espérance de vie moyenne en Israël en 2020 était de 80,7 ans pour les hommes et de 84,8 ans pour les femmes. L'espérance de vie des hommes arabes était inférieure de 4,8 ans à celle des hommes juifs (76,6 contre 81,4), tandis que celle des femmes arabes était de 3,8 ans inférieure à celle des femmes juives (81,5 contre 85,3). Au total, l'espérance de vie des hommes a baissé de 3,6 mois par rapport à 2019, et même d'un an pour les hommes arabes.

Selon les auteurs du rapport, les docteurs Yitzhak Schnur et Viniv Cohen, les effets de la période du coronavirus se reflètent dans les données. "On constate une hausse des taux de mortalité et une diminution de l'espérance de vie, et d'autre part, une diminution du taux d'orientation vers les hôpitaux et une diminution du taux de victimes d'accidents de voiture", ont-ils expliqué, soulignant que ces mois ont été "une période inhabituelle qui a affecté tous les aspects de la vie."