Les parents d’élèves israéliens mécontents du système éducatif (enquête)

Les Israéliens considèrent l’éducation comme le deuxième problème le plus important après le coût de la vie

Une enquête menée par la fondation Trump auprès de 500 parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans, dans le cadre de la conférence internationale sur l’éducation Imagine You, révèle que le système éducatif israélien ne fait pas l’unanimité chez les parents d’élèves. D’éminents experts en éducation israéliens et mondiaux étaient réunis lors de cette conférence. La fondation Trump, créée en 2011, vient en aide au système éducatif israélien dans le but d’enrayer le déclin de certaines matières comme les mathématiques ou les sciences dans les collèges et lycées d’Israël. L’enquête révèle que près de 76 % des parents sont peu satisfaits du fonctionnement du système éducatif en Israël, soit les 3/4 de la population.

64% des parents s’inquiètent du nombre élevé d’élèves dans les classes et pour 74% d’entre eux, les écoles sont devenues une fabrique de notes qui ne transmettent aucune valeur aux élèves. À la question de la qualité de l’apprentissage, près de la moitié des parents (51%) affirment que les enseignants ne sont "pas assez bons".

La fondation Trump parle même d’échec de l’enseignement. "Nous vivons dans un monde d’informations et un rythme de changements fous. Et nous avons échoué en essayant de suivre le rythme des changements du 21ème siècle", résume Eli Hurvitz le PDG de la fondation. Il rappelle que le principal problème de l’éducation est l’incapacité à suivre le rythme des changements, au point que l’éducation n’est plus pertinente pour l’avenir des enfants, faisant écho aux 57% de parents qui pensent que le contenu de l’enseignement n’est pas pertinent pour le 21e siècle. 42% d’entre eux affirment également n’avoir aucune confiance dans la capacité du système éducatif à mener des réformes.

À ce sujet, le Likoud a notamment demandé la semaine dernière la gratuité de l’enseignement pour les enfants de 0 à 3 ans et l’annulation de la réforme de l’actuelle ministre de l’Éducation Yifat Shasha Biton, avec le retour des examens d’inscription obligatoires dans plusieurs matières. Les Israéliens considèrent l’éducation comme le deuxième problème le plus important du pays après le coût de la vie mais avant la sécurité.