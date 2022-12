Un rassemblement propalestinien à Hébron attire des contre-manifestants

Les contre-manifestants ont accusé les militants de gauche de harceler les soldats de Tsahal

Les militants des droits de l'homme à Hébron ont protesté vendredi contre la présence militaire israélienne dans la ville de Cisjordanie. Les manifestants ont condamné le soldat des Forces de défense israéliennes filmé en train d'agresser un militant de gauche la semaine dernière. Les soldats israéliens ont établi une zone tampon séparant la manifestation des contre-manifestants de droite. Les contre-manifestants ont accusé les militants de gauche de harceler les soldats de Tsahal et d'être financés par l'Union européenne.

Sur une vidéo partagée par une ONG de défense des droits de l'homme, on peut voir un soldat plaquer un militant au sol et le frapper au visage, apparemment sans aucune provocation de sa part. Une autre vidéo du même incident montre un soldat de la même brigade s'adressant à un militant en disant : "Ben-Gvir va arranger les choses ici" et "C'est fini, tu as perdu, la fête est terminée".

Le président du parti Force juive, Itamar Ben-Gvir, qui devrait être nommé ministre de la Sécurité nationale dans le prochain gouvernement, avait défendu les soldats, suggérant que les militants de gauche étaient à blâmer, et demandé à la police d'enquêter sur l'incident. L'armée israélienne a suspendu les deux soldats impliqués dans les événements de la semaine dernière. Vendredi, elle a annoncé qu'elle avait réduit la peine de l'un des soldats de 10 à 6 jours.