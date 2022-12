Israël : démantèlement d'un réseau de médecins vendant illégalement des licences de cannabis médical

Le trafic est estimé à plus de 17 millions de shekels (4,75 millions d’euros)

La police israélienne a démantelé lundi un réseau de médecins qui vendaient illégalement des licences de cannabis médical en ligne. Quinze suspects ont été arrêtés et placés en détention dans une vingtaine de localités. L’enquête avait été ouverte il y a environ un an par l'unité de cybercriminalité de la police israélienne Lahav-433 qui lutte contre la fraude et les infractions.

Les clients, qui passaient par le réseau Telegram, achetaient également des renouvellements de licence et des autorisations d'augmenter les doses. Au total, les délits commis par le réseau criminel sont estimés à plus de 17 millions de shekels (4,75 millions d’euros).

AP / DAN BALILTY 2012 © Un agent de sécurité dans une ferme de cannabis médical

La police a également découvert une société qui se faisait passer pour une entreprise légale aidant les particuliers à exploiter leurs droits dans le domaine du cannabis médical. Cette société aidait les personnes qui tentaient d'acheter une licence à trouver une "couverture" à utiliser comme excuse pour recommander l'utilisation du cannabis et sur la façon d'obtenir les documents médicaux nécessaires.

Les médecins et les autres suspects dans cette affaire sont notamment accusés d'avoir accepté et versé des pots-de-vin, de fraude et d'abus de confiance, de trafic et de fourniture de drogue, de faux avec circonstances aggravantes et d'infractions relatives à l'impôt sur le revenu.