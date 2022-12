Israël est le 5e pays le plus sûr au monde pour les touristes, selon une étude

Seuls la Suisse, les Pays-Bas, le Danemark et Singapour sont considérés comme plus sûrs qu'Israël

Une récente étude sur les destinations de voyage les plus sûres dans le monde, réalisée par le site web américain de comparaison d'assurances The Swiftest, révèle qu’Israël est le cinquième pays le plus sûr, parmi les 50 pays du monde les plus visités par les touristes. L'étude se fonde sur des données issues de rapports publiés par de nombreuses organisations, telles l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l'Organisation mondiale de la santé ou encore la Banque mondiale. Un "indice de sécurité des voyages" a ainsi été établi selon les données récoltées.

Michael Dimenstein / GPO Touristes à leur arrivée en Israël

L’État hébreu se classe devant le Royaume-Uni (10e), la France (16e), l'Australie (18e), le Canada (21e) ou encore les États-Unis (30e). Seuls la Suisse, les Pays-Bas, le Danemark et Singapour sont considérés comme plus sûrs. Israël obtient la note maximale dans quasiment toutes les catégories d’évaluation, exceptés la catégorie des homicides et des catastrophes naturelles et la capacité du pays à y faire face, avec la note de B chaque fois.

L'Afrique du Sud, en raison de son taux d’homicide élevé, et l’Inde, à cause des mauvaises conditions d'hygiène, sont quant à eux considérés comme les pays les plus dangereux. Les États-Unis ne se classent quant à eux qu'au 20e rang de cette liste, en raison d'un taux d'homicide élevé et du risque important de catastrophes naturelles.