Qu'ont cherché les Israéliens sur Google en 2022 ?

Google publie ce mercredi pour la 22e année, un récapitulatif des recherches effectuées dans plus de 70 pays, dévoilant les sujets et les personnalités les plus tendances de l'année écoulée dans une variété de catégories. Cette liste récapitulative ainsi que la vidéo de résumé, sont disponibles sur le site Year in Search.

Le Mondial de football au Qatar, malgré sa courte durée sur l’année, arrive en tête des sujets les plus recherchés par les Israéliens sur Google en 2022. Sur la deuxième marche du podium se trouve Wordle, le jeu de mots qui a pris le monde d'assaut. L'émission de télé-réalité Big Brother se classe troisième, la guerre Ukraine-Russie, sixième, les résultats des élections israéliennes, septième, et les tests COVID, neuvième. Après les restrictions dues au Covid, les tendances Google montrent plutôt un retour à la normale lors de l’année 2022. En effet, le site de voyage Skyscanner a été le cinquième sujet le plus recherché en Israël, résultat direct de la levée progressive des limitations de voyages.

(AP Photo/Petr David Josek) Illustration - Le Mondial de football au Qatar

En ce qui concerne les personnalités célèbres décédées en 2022, la reine Elizabeth d'Angleterre n'arrive qu'en dixième position, la première place revenant au musicien israélien Zvika Pick. Jeffrey Dahmer, décédé en 1994 mais qui est revenu sur le devant de la scène cette année grâce à une série Netflix inspirée de son histoire, se classe cinquième. Les séries israéliennes Fauda et Téhéran, se sont classées respectivement première et troisième dans leur catégorie, la série américaine Manifest occupant la place entre elles.

Olivier Fitoussi/Flash90 Hadar Mukhtar

La jeune leader du parti "Jeunesse en feu", Hadar Mukhtar, plus jeune politicienne de l'histoire d'Israël, est en tête de la liste des personnalités recherchées par les Israéliens. L'acteur Niro Lévy est 2e, Itamar Ben Gvir arrive en 3e et Vladimir Poutine 8e. Dans la catégorie politiciens, Hadar Mukhtar est encore en tête, directement suivie par Itamar Ben Gvir et Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky n’arrivant qu’en 8e position.