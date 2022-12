Moins d’un tiers des Israéliens soutient les textes renforçant le lien religion-Etat

Aucune des sept propositions de loi n'a reçu plus de 40 % de soutien

Moins d'un tiers des Israéliens soutient les principales propositions de lois sur la religion et l'État, émises par les partis qui devraient faire partie de la prochaine coalition gouvernementale, selon un sondage publié vendredi par l’Israel Democracy Institute. 750 citoyens israéliens ont été interrogés au sujet de sept propositions de lois émises par les membres de la future coalition gouvernementale. Cinq de ces propositions portaient sur des questions religieuses, une sur le rôle des conseillers juridiques du gouvernement et une sur les implantations. Aucune des sept n'a reçu plus de 40 % de soutien.

Les cinq textes sont :

L'annulation d'une réforme adoptée par la précédente Knesset, visant à privatiser la certification de la cacherout ; L'augmentation des avantages accordés aux étudiants de yeshivot ; L'annulation de la clause "des petits-enfants" de la loi du retour qui permet à toute personne ayant au moins un grand-parent juif d'obtenir la citoyenneté israélienne ; La séparation des sexes lors d'événements organisés par l’État ; L'annulation de la reconnaissance des conversions non orthodoxes afin d’obtenir la nationalité israélienne.

Arie Leib Abrams/Flash90 Illustration - Séparation des sexes au Mur occidental

La séparation des sexes lors d'événements organisés par l’État est soutenue par 28% des israéliens, Juifs et Arabes, alors que 52,7% des sondés de droite la soutiennent. L’annulation de la reconnaissance des conversions non orthodoxes est soutenue par 30,5% des Israéliens, la suppression de la "clause des petits-enfants" par 29%, l'augmentation des avantages accordés aux étudiants des yeshivot par 25% et l'annulation de la réforme de la cacherout par 28%.

39% des personnes interrogées ont déclaré être favorables à l'idée de permettre aux ministres de nommer leurs propres conseillers juridiques, et 36% ont dit qu'ils étaient favorables à l'autorisation rétroactive des avant-postes construits illégalement.