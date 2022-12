Israël : un travailleur étranger dans un état grave après avoir mangé des champignons cueillis dans la forêt

Les médecins israéliens ont peu d'expérience d'empoisonnement par champignons, cela étant rare dans le pays

Trois travailleurs étrangers ont été hospitalisés, dont l'un dans un état grave, après avoir préparé une soupe avec des champignons qu'ils ont trouvés dans une forêt près de Jérusalem, ont indiqué dimanche des responsables médicaux. Deux d’entre eux sont arrivés vendredi à l’hôpital Hadassah de Jérusalem avec des symptômes d'empoisonnement. Quelques heures plus tard, le troisième homme, un ressortissant chinois de 49 ans, s’est rendu à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, se plaignant de faiblesse et de nausées.

Ce dernier avait pris la précaution d’apporter une photo des champignons que lui et ses compagnons avaient mangés, rapporte le site israélien d’informations Walla. Les trois hommes auraient ingéré un champignon appelé "amanite proche", très toxique, qui peut être confondu avec une autre espèce parfaitement comestible. Son état s’est rapidement détérioré et il a été victime d’insuffisance rénale et de lésions au cœur. Son état est devenu si grave qu’il a dû être placé sous assistance cardiaque et respiratoire.

Yossi Aloni/Flash90 L'hôpital Ichilov de Tel Aviv

Andrey Nevo, médecin en soins intensifs, a déclaré à Walla que le personnel était surpris de la rapidité avec laquelle l'état de l'homme s'était détérioré. "Il est difficile d'évaluer ses chances de guérison", a-t-il indiqué. Il n'y a pas d'antidote à l'empoisonnement par champignon, les médecins ne peuvent qu’apporter au patient une assistance jusqu'à ce que les effets du poison se dissipent.

M. Nevo a noté que les équipes médicales israéliennes ont peu d'expérience en matière d'empoisonnement par les champignons, s’agissant d'un phénomène rare dans le pays, et a appelé le public à s’abstenir d'en manger sans en connaître l'origine. L'hôpital Ichilov a contacté les deux autres hommes et s'efforce de contacter la famille du patient en Chine.