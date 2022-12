Les Israéliens pensent que Facebook est le réseau social le plus haineux, selon une enquête

Les discours haineux en ligne poussent beaucoup d'Israéliens à éviter d'exprimer leurs opinions

Une enquête de l'Association israélienne de l'Internet publiée lundi matin et menée par l'institut de recherche Mindpool, révèle que de nombreux Israéliens subissent des préjudices en ligne sur internet incluant la haine, le harcèlement, l'exposition de détails intimes et les discours violents. Les données de l'enquête ont également montré que les discours haineux affectent les internautes et poussent beaucoup d'entre eux à éviter tout simplement de discuter et d'exprimer leurs opinions en ligne.

22% des Israéliens ont déclaré avoir été personnellement victimes d'insultes et d'abus sur les réseaux sociaux au cours de l'année écoulée, tandis que 18% affirment avoir été personnellement victimes de surveillance ou de harcèlement au cours de la même période. Près d'un Israélien sur dix (9%) indique que des photos intimes ou embarrassantes de lui ont été diffusées sans autorisation. Il est à noter qu'aucune différence significative entre hommes et femmes n'a été constatée dans les réponses aux questions.

Congres Juif Mondial Illustration - Publications antisémites et négationnistes sur les réseaux sociaux

82% des Israéliens ayant été exposés à des discours de haine en ligne ont déclaré que Facebook était le réseau social où se produisaient le plus de cas. Les autres plateformes où les Israéliens ont été confrontés à la haine en ligne sont WhatsApp (26 %), Instagram (24 %), Twitter (17 %), Tiktok (16 %), YouTube et Telegram (9 %). En outre, 58 % des femmes ont déclaré avoir subi des violences en ligne.

Selon les Israéliens, les groupes sociaux les plus fréquemment attaqués en ligne au cours de l'année écoulée sont les Arabes et les ultraorthodoxes (33%), suivis par les femmes et les jeunes filles (27,5%), la communauté LGBT (23,7%) et les immigrants originaires de l'ex-URSS et d'Éthiopie, ainsi que les réfugiés et les travailleurs migrants (environ 6,5% chacun).

De plus, 64% du public a déclaré que le contenu que les membres de la Knesset et les élus postent sur les réseaux ont un effet négatif sur le dialogue en général sur Internet.