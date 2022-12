Israël : le ministre de la Sécurité publique révèle des informations sensibles sur la police

Omer Bar Lev a détaillé le mode opératoire de la police sur le Mont du Temple et les barrages routiers

Le ministre de la Sécurité publique, Omer Bar Lev, a été fustigé mercredi, après avoir révélé des informations sensibles sur les politiques de la police israélienne en direct, lors d'une émission d'une commission de la Knesset. Il s'exprimait lors d'une discussion spéciale concernant un projet de loi ayant fait l'objet d'un vote préliminaire mardi soir, et qui donnerait à Itamar Ben-Gvir, le nouveau ministre de la Sécurité nationale (anciennement ministre de la sécurité publique), des pouvoirs étendus sur la police israélienne.

Omer Bar Lev a détaillé les procédures d'ouverture du feu, des barrages routiers et des armes de la police pendant le jour de Jérusalem et sur le Mont du Temple en particulier. Au cours de la discussion, les représentants de la police ont tenté d'arrêter le ministre en affirmant que ces informations étaient sensibles et qu'elles ne devaient pas être dévoilées.

Jamal Awad/Flash90 Les forces de sécurité israéliennes sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem

Omer Bar Lev a toutefois continué à traiter le sujet en détaillant le mode opératoire de la police sur le Mont du Temple et les recommandations du Service de sécurité intérieure du Shin Bet concernant les barrages routiers.

Le procureur général de la police israélienne, Elazar Kahane, a déclaré qu'il "ne pense pas que la discussion vaille la peine de révéler cette information" et qu'il "s'en inquiète." "Alors soyez inquiet", a répondu Bar Lev.