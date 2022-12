Israël lance un programme pour aider les immigrants handicapés à faire leur Alya

L'initiative vise à faire en sorte que les "Olim" handicapés disposent de leurs droits avant même d'immigrer en Israël

Un nouveau programme concocté par l'Agence juive, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Alya et de l'intégration, ainsi que les organisations Nefesh B'Nefesh et Qualita, va être mis en place afin d'aider les nouveaux immigrants à être reconnus par les bureaux de protection sociale appropriés avant leur Alya, ce qui leur permettra de bénéficier de services dès leur arrivée en Israël. Cette initiative doit également permettre aux nouveaux immigrants handicapés de mieux comprendre les services et les ressources qui seront à leur disposition dès leur arrivée et faciliter leur intégration.

L'objectif est qu'ils puissent disposer de leurs droits avant même d'immigrer en Israël, ainsi que de permettre une intégration adaptée à leurs besoins individuels. Jusqu'à présent, les nouveaux immigrants handicapés devaient d'abord arriver en Israël et, ensuite seulement, entamer le processus de reconnaissance de leur handicap et recevoir l'aide à laquelle ils ont droit, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Le processus d'alya pour les familles et les personnes handicapées pouvait ainsi être retardé, voire empêché, en raison des incertitudes concernant les droits auxquels ils peuvent prétendre. La crainte de ne pas trouver de solutions adéquates à leur arrivée en Israël pouvait par ailleurs les dissuade de venir.

"Il s'agit d'une étape majeure dans la révolution que nous menons pour les droits des personnes handicapées", a déclaré le ministre des Affaires sociales, Meir Cohen. "La nouvelle initiative facilitera grandement l'installation des Olim handicapés en Israël et empêchera une situation dans laquelle l'Alya des personnes handicapées est retardée et/ou empêchée en raison d'un processus difficile. Désormais, tout olim qui arrive en Israël et qui vit avec un handicap bénéficiera de tous ses droits dès son arrivée. Je remercie le président de l'Agence juive, Doron Almog, pour son engagement sur cette question, ainsi que la ministre de l'Alya et de l'Intégration, Pnina Tamano Shata, pour sa coopération."