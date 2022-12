Jérusalem : émeutes à Mea Shearim après l'arrestation d'un suspect dans l'incendie d'un magasin de téléphones

Les émeutiers ont vandalisé des véhicules, bloqué des routes et mis le feu à des poubelles

Des dizaines d'habitants du quartier ultra-orthodoxe de Mea Shearim à Jérusalem ont déclenché une émeute dans les rues dans la nuit de mercredi à jeudi, vandalisant des véhicules, bloquant des routes et mettant le feu à des poubelles. L'émeute a éclaté après l'arrestation par la police d'un suspect dans l'incendie, début octobre, d'un magasin de téléphones portables de la ville.

Yonathan Sindel/Flash90 Le magasin de téléphones incendié dans le quartier de Guéoula, à Jérusalem, le 2 octobre 2022

Le propriétaire du magasin a affirmé que son commerce avait été attaqué en raison de son refus de cesser de vendre un appareil considéré par certains comme "non casher". De nombreux juifs ultra-orthodoxes utilisent des téléphones "casher" qui sont de vieux appareils n'ayant pas accès à Internet ou des smartphones dont l'accès à certains sites, applications et fonctionnalités comme les réseaux sociaux et les textos est limité, sur instruction des rabbins.

Itzhak Deri, 26 ans, a déclaré qu'il avait l'habitude de travailler en étroite collaboration avec le Comité rabbinique pour les communications, et de se conformer à ses instructions. Mais son refus d'arrêter de vendre un smartphone considéré par le comité comme "non casher" lui a fait perdre un certificat nécessaire pour exploiter des magasins de téléphones portables dans les quartiers ultra-orthodoxes. L'incendie s'était déclaré dans un magasin appelé Kosher Phone, situé dans le quartier ultra-orthodoxe de Guéoula, dans la capitale. Des incidents similaires ont déjà été signalés dans la ville, notamment dans des commerces qui ont refusé de coopérer avec le comité.

Orli (authorization of the owner) Le magasin d'Orli et son mari à Jerusalem avant l'incendie

En raison des différentes routes bloquées, un chauffeur de bus a pris un mauvais virage dans le quartier de Mea Shearim, ce qui a conduit son véhicule à être bombardé de pierres par les émeutiers. Le temps que la police arrive sur les lieux pour secourir le chauffeur, ses pneus étaient crevés et son pare-brise était fissuré. Une brique a également été jetée d'un bâtiment sur une voiture de police située en contrebas, causant des dommages importants au véhicule. Les agents recherchaient des suspects dans la zone, mais aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'émeute.