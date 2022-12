Israël/Cisjordanie : le litige entre Unilever et Ben & Jerry's au sujet des implantations résolu

Ben & Jerry's avait poursuivi Unilever au début de l'année dans une tentative de boycott des implantations israéliennes de Cisjordanie

Unilever, la société mère de Ben & Jerry's, a déclaré jeudi avoir résolu un conflit avec le fabricant américain de crème glacée concernant sa tentative de boycott des implantations israéliennes. "Unilever a le plaisir d'annoncer que le litige avec le conseil indépendant de Ben & Jerry's a été résolu", a déclaré le conglomérat britannique dans un bref communiqué, sans donner plus de détails.

Cette annonce semble mettre un terme à une bataille qui dure depuis plus d'un an. Ben & Jerry's avait poursuivi Unilever par l'intermédiaire de sa principale filiale américaine, Conopco, au début de l'année dans une tentative de boycott, qu'elle a annoncée pour la première fois en juillet 2021.

Avi Zinger, directeur de la filiale israélienne de Ben & Jerry's et acteur clé de la lutte contre le boycott, s'est dit "heureux" que le litige ait été résolu. Il a déclaré qu'il n'y avait aucun changement dans l'accord signé avec Unilever pour poursuivre ses activités. "J'ai hâte de continuer à produire et à vendre la délicieuse crème glacée Ben & Jerry's dans tout Israël et en Cisjordanie ", s’est-il réjoui.

Unilever, a acquis Ben & Jerry's en 2000 dans le cadre d'un accord de fusion qui conférait au conseil d'administration du fabricant de glaces le pouvoir de protéger la "mission sociale" de l'entreprise, qu'il considère comme la clé de sa réussite financière. Le conseil d'administration de Ben & Jerry's avait dependant annoncé l'année dernière un boycott des implantations israéliennes de Cisjordanie, sans coordination avec Unilever, provoquant des répercussions financières massives pour Unilever, et Ben & Jerry's Israël a poursuivi la société internationale basée au Royaume-Uni.

Les deux parties sont parvenues à un accord au début de l'année, qui donne à Ben & Jerry's Israël le droit de poursuivre ses ventes de manière indépendante en Israël et en Cisjordanie, sous ses labels hébreu et arabe.