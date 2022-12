Des milliers d'Israéliens affluent chaque année de tout le pays vers la "capitale du nord" pour participer au festival Hag HaHagim

Comme chaque année, Haïfa, la "capitale du nord" d'Israël, connue pour la cohabitation entre ses résidents juifs et arabes, célèbre dans une ambiance unique les fêtes de Noël et de Hanoucca pendant le festival Hag HaHagim ("La fête des fêtes"), qui à lieu cette année du 8 au 25 décembre. De nombreuses attractions sont proposées aux centaines de milliers de visiteurs à différents endroits de la ville dans une atmosphère qui mélange le parfum de l'orient et la tradition du père Noël.

Au grès des balades dans le marché du quartier arabe de Wadi Nisnas, où sont nichées de nombreuses églises, dans la colonie allemande et le long de l'avenue Ben Gourion qui prolonge les fameux jardins Bahaïes, il n'est pas rare de voir des groupes de jeunes Arabes israéliens déguisés en père Noël et danser en groupe sur de la musique orientale avec une joie contagieuse.

Yossi Zamir/Flash 90 Des Arabes israéliens chrétiens célèbrent Noël dans le quartier de Wadi Nisnas à Haïfa.

"Pour nous, Noël est une façon de communier et de faire la fête avec tous les habitants de la ville. Tout le monde est le bienvenu ici. Comme ça, les touristes peuvent voir comment nous, les Arabes, savons faire la fête", explique Saber, un jeune qui travaille dans le marché de Wadi Nisnas.

Les célébrations de Noël rencontrent ainsi un écho important auprès des habitants. Outre l'importante communauté arabe chrétienne de la ville, de nombreux juifs originaires d'ex-URSS ont grandi avec une conception de Noël, non pas chrétienne, mais séculaire, considérant les célébrations avant tout comme une "fête nationale".

Mettre l'accent sur la diversité culturelle de Haïfa

Fort de la mixité religieuse qui caractèrise Haïfa, c'est tout naturellement que le festival "Hag HaHagim" y a été inauguré il y a 29 ans, à l'initiative du culturel arabo-juif Beit Hagefen.

Cette institution, située dans le quartier de Wadi Nisnas, et qui a été fondée en 1963, est pionnière dans le domaine du dialogue interculturel. Les activités de Beit Hagefen sont basées sur la conviction que "la connaissance interpersonnelle et la rencontre avec une autre culture, ses histoires, ses atouts culturels et spirituels, sont importantes pour briser les barrières et établir la confiance entre les différentes nationalités, groupes ethniques et religieux à Haïfa et en Israël."

Jérémie Elfassy L'avenue Ben Gourion à Haïfa illuminée par les lumières du festival Hag HaHagim

Comme chaque année, le festival "Hag HaHagim" propose aux visiteurs des concerts, des conférences, des expositions d'art, des ateliers et des spectacles pour enfant, qui mettent l'accent sur la diversité culturelle de Haïfa, tandis que l'avenue Ben Gourion accueille un marché de noël très oriental, orné de lumières et de décorations scintillantes, qui n'a rien à envier aux ceux qui florissent en Europe à cette époque de l'année.

Des milliers d'Israéliens affluent chaque année de tout le pays pour déambuler dans les rues de la colonie allemande, et apprécier cette atmosphère festive et peu orthodoxe. "On vient chaque année. On n'est ni arabes ni chrétiens. Mais ici, on fait la fête comme on aime, et on ne voit ça nulle part ailleurs en Israël. Et sans doute nulle part ailleurs au monde", affirme Kobi, venu avec sa femme et ses quatre enfants.

Sapir Bronzberg/FLASH90 De jeunes Arabes marchent près d'un arbre de Noël décoré et de lumières colorées dans la colonie allemande, à Haïfa

La fête de Hanoucca sera mise à l'honneur dès dimanche avec un allumage quotidien des bougies, comme le veut la tradition, sur un chandelier juif disposé près de l'imposant sapin de Noël qui surplombe le bas de l'avenue Ben Gourion. Mais le moment fort du festival aura lieu samedi 23 décembre, deux jours avant Noël avec la traditionnelle parade des scouts de Haïfa et de leur orchestre, depuis la "maison de Santa", jusqu'au grand sapin de la colonie allemande.

La parade sera suivie d'un majestueux feu d'artifice qui vous semblera étrangement petit si vous venez l'observer depuis la promenade Louis, sur les hauteurs du Carmel. Sous ces lumières, on devinera une population très variée, parfois en conflit, mais unie quelques heures, devant le charme et la bonhommie du père Noël.