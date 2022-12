"Grâce à vous, nous avons pu récolter environ un millier de dons supplémentaires pour la prochaine Marche des fiertés"

L'association "Maison ouverte de Jérusalem pour la fierté et la tolérance" a invité Avi Maoz, le chef du parti Noam connu pour ses positions homophobes, à se joindre à la prochaine marche des fiertés LGBTQ+ de Jérusalem dans une lettre publiée mardi, remerciant ironiquement le député "pour son aide" dans la collecte de fonds pour l'événement.

Avi Maoz, appelé à faire partie de la prochaine coalition, s'est engagé à faire annuler la Marche des fiertés qui a lieu chaque année à Jérusalem. "Il s'agit d'un défilé abominable. Après tout, c'est l'espace public de l'État juif ! J'ai le sentiment d'exprimer l'opinion de la majorité des habitants de l'État d'Israël, qui pensent que ce défilé public doit être arrêté", a-t-il déclaré.

En réponse aux déclarations du député religieux, l'association "Maison ouverte de Jérusalem pour la fierté et la tolérance" a annoncé l'ouverture d'un fonds caritatif "en l'honneur du député Avi Maoz" dédié au "renforcement de la visibilité de la communauté LGBTQ+ à Jérusalem - dans un défilé, dans les médias, et de toutes les manières possibles !" Depuis son ouverture, le fonds a déjà recueilli plus de 100 000 shekels.

Olivier Fitoussi/Flash90 Le leader du parti Noam, le député Avi Maoz, parle lors d'une réunion de faction à la Knesset, le 28 novembre 2022.

Dans une lettre rédigée sur le ton de l'ironie, et publiée mercredi, l'association s'est adressée à Avi Maoz, écrivant : "Comme vous êtes un élu au service du grand public, nous voulions exprimer nos sentiments d'appréciation pour votre travail de sensibilisation à la Marche de la fierté et de la tolérance auprès du public israélien. Il ne fait aucun doute qu'il existe des communautés entières en Israël dans lesquelles les personnes LGBTQ+ en leur sein n'auraient pas su qu'il existe une communauté prête à les recevoir à bras ouverts, si votre travail acharné de sensibilisation à la paix, l'amour et l'organisation LGBTQ+ n'avait pas existé."

"Malgré les différends qui règnent entre vous et nous, nous nous efforçons de suivre le chemin du Rav Kook, en renforçant la justice au lieu de nous plaindre du mal. Grâce à vous, nous avons pu récolter environ un millier de dons supplémentaires pour la prochaine Marche de la Fierté et de la Tolérance."

L'association a en outre demandé à Avi Maoz de considérer cette lettre comme "une invitation personnelle" à participer à la Marche des fiertés de Jérusalem , qui doit avoir lieu le 1er juin 2023, ajoutant que la missive constituait une "clarification sans équivoque que la marche à Jérusalem aurait lieu avec ou sans (lui)."