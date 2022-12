Israël : une association veut planter 100 000 arbres dans les villes du pays

La vision de Venatata est fondée sur la permaculture, approche qui met l'accent sur les relations entre la nature, les organismes vivants et la planète

Une association israélienne créée il y a trois ans a annoncé vouloir planter 100 000 arbres dans les villes d'Israël. 24 événements avaient été organisés pour ses débuts, au cours desquels 1 000 jeunes arbres avaient été planté. Une campagne Facebook avait suivi pour en planter 3 000 de plus. En août de cette année, plus de 15 000 personnes se sont réunies pour planter plus de 8 000 arbres et 10 000 plantes, la plupart dans des institutions au service de communautés telles que les orphelins, les personnes âgées, les personnes ayant des besoins spéciaux, les femmes battues, les anciens soldats ou les prisonniers en cours de réhabilitation.

Aujourd'hui, à l'approche de la fête des arbres de Tou Bishvat, le 6 février prochain, l’association nommée Venatata, espère collecter 350 000 shekels (95 000 euros) dans un premier temps, puis à terme un million de shekels (271 000 euros). Le projet ne se limite pas à planter des arbres ou à les considérer comme de simples objets qui absorbent le dioxyde de carbone ou fournissent des fruits. La vision de Venatata est fondée sur la permaculture, approche qui met l'accent sur les relations entre les systèmes naturels, les organismes vivants (y compris les humains) et la planète.

Les arbres fournissent de l'ombre, réduisent les températures, aident à filtrer l'eau, purifient l'air, préviennent les inondations et l'érosion des sols, et fournissent des habitats à d'innombrables créatures qui jouent un rôle vital dans des écosystèmes sains.

De nombreuses plantations seront organisées le jour de Tou Bishvat, et une journée de formation pour sensibiliser les lycéens à l'action de l'association aura lieu en janvier. Venatata prévoit d'introduire les principes écologiques et le verdissement de la ville arabe de Jisr az-Zarqa au nord de Netanya.