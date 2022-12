L'Agence juive se félicite d'une année "record" pour l'immigration en Israël

70 000 nouveaux immigrants issus de 95 pays sont arrivés en Israël en 2022, soit le nombre le plus élevé depuis 23 ans

L'Agence juive a indiqué jeudi que 2022 était une année record avec la venue de 70 000 nouveaux immigrants (olim hadashim) issus de 95 pays différents avec l'aide de l'Agence, en coopération avec le ministère de l'Alya et de l'Intégration. Il s'agit d'un nombre record du nombre d'olim hadashim enregistré au cours des 23 dernières années. C'est également une hausse spectaculaire par rapport à 2021, année au cours de laquelle environ 28 600 nouveaux immigrants étaient venus s'installer en Israël.

Selon les chiffres de l'Agence juive, la plupart des immigrants de cette année sont originaires de Russie et d'Ukraine. L'opération de l'Agence pour secourir les Juifs ukrainiens après le déclenchement de la guerre avec la Russie en février dernier a été sans précédent par son ampleur.

Entre le 1er janvier et le 1er décembre 2022, 37 364 "olim" sont arrivés de Russie, 14 680 d'Ukraine, 3 500 d'Amérique du Nord, 2 049 de France, 1 993 de Biélorussie, 1 498 d'Éthiopie, 985 d'Argentine, 526 de Grande-Bretagne, 426 d'Afrique du Sud et 356 du Brésil. Les totaux définitifs pour 2022 seront disponibles après la fin de l'année.

Environ 27 % (environ 19 000) de ces immigrants sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans, amenés à dynamiser la société et l'économie israélienne. Environ 24 % (16 500) des immigrants sont des enfants et des adolescents âgés de 0 à 17 ans, 22 % sont âgés de 36 à 50 ans, 14 % sont âgés de 51 à 64 ans et 13 % ont 65 ans et plus.

Compte tenu de l'afflux de nouveaux arrivants cette année, l'Agence juive compte mettre en place un nouveau modèle de "centres d'absorption ouverts" où les jeunes "olim" vivront dans le même immeuble et bénéficieront de services d'aide communautaire.

Par ailleurs, 2 180 émissaires ont été envoyés dans les communautés juives de 65 pays du monde pour renforcer l'identité juive et le lien avec Israël. Des dizaines d'émissaires de l'Agence juive ont œuvré sur les campus universitaires, renforçant la communauté pro-israélienne et soutenant les étudiants dans leur lutte contre l'antisémitisme croissant.