Israël : le nouveau gouvernement va investir 1,4 milliard de shekels pour les immigrants français et américains

La plupart des immigrants des pays occidentaux sont considérés comme des électeurs naturels pour le Sionisme religieux

Selon l'accord de coalition, le nouveau ministre de l'Alyah et de l'Intégration, Ofir Sofer, disposera d'un budget de 350 millions de shekels (94,5 millions d’euros), par an qui "sera alloué à des programmes visant à encourager l'alyah de jeunes Juifs des États-Unis et de France". Cela représente un total de 1,4 milliard de shekels (378 millions d’euros), sur toute la durée du mandat de Benjamin Netanyahou.

Ofir Sofer a insisté sur le fait que le parti du Sionisme religieux dont il est membre, s'efforce de promouvoir une alyah plus importante en provenance des pays occidentaux. La plupart de ces olim (immigrants) sont vraiment juifs et exercent des professions utiles à l'économie israélienne, estime-t-il. Ils sont également considérés comme des électeurs naturels pour son parti.

Photo by Miriam Alster/Flash90 Illustration - Des nouveaux immigrants des États-Unis à leur arrivée en Israël

L’accord stipule aussi que le gouvernement tentera d’équilibrer les conditions des olim en provenance d’Inde, les Bne Menashe, avec celles des olim d'Éthiopie et des autres pays du tiers-monde. Les descendants des tribus Bnei Menashe sont tenus de se convertir après leur arrivée en Israël, tout comme les olim d'Éthiopie, mais n'ont pas droit aux mêmes budgets et conditions qu'eux. La plupart des immigrants indiens ont du mal à s'intégrer dans la société israélienne et ont un taux de chômage élevé.

En raison du nombre d'immigrants qui a plus que doublé en 2022, le nouveau ministre souhaite modifier le budget afin de pouvoir offrir à ces nouveaux olim les services auxquels ils ont droit.