Jérusalem : échauffourées au mur des Lamentations entre des gardes et les "Femmes du Mur"

Les agents de sécurité ont reçu l'ordre de ne pas autoriser les activistes des "Femmes du Mur" à apporter un rouleau de Torah sur la place principale

Des dizaines de membres de l'organisation des "Femmes du Mur" et leurs sympathisants ont prié devant le mur des Lamentations à Jérusalem, dimanche matin, pour l'office de Rosh Hodesh (début du mois). Des échauffourées ont alors éclaté entre les femmes venues prier et des manifestants ultra-orthodoxes. La Fondation du patrimoine du Mur occidental, qui gère le site, a déclaré que le député Gilad Kariv, membre du parti travailliste et également rabbin réformé, avait en outre causé des troubles dans la section de prière des femmes. De leur côté, les "Femmes du Mur" ont affirmé que les agents de sécurité payés par la Fondation avaient été violents à l'égard de deux d'entre elles.

"Les gardes de sécurité du rabbinat du Mur occidental ont violemment empêché l'entrée d'un rouleau de Torah des Femmes du Mur dans la section des femmes, et ont bousculé la dirigeante de notre organisation, Yochi Rappaport et notre présidente Anat Hoffman", a déclaré l'organisation dans un communiqué, ajoutant que "le député Gilad Kariv avait porté le rouleau de Torah" sur la place du Mur occidental. En tant que député, Kariv bénéficie de l'immunité parlementaire et ne peut être empêché d'entrer sur la place avec une Torah.

Les agents de sécurité à l'entrée de l'esplanade ont reçu l'ordre de ne pas autoriser les activistes des "Femmes du Mur" à apporter un rouleau sacré dans la section du lieu saint réservée aux femmes, "car cela suscite généralement des échauffourées". Les femmes qui souhaitent lire la Torah sont invitées à le faire dans la section de prière égalitaire du site.

Selon la Fondation du patrimoine du Mur occidental, 20 membres des "Femmes du Mur" sont arrivés au Mur occidental dimanche matin, "uniquement pour provoquer". La fondation a déclaré que les militantes avaient été rejointes par le député Kariv, "qui est venu les aider en profitant de son immunité pour apporter un rouleau de Torah sur l'esplanade, contrevenant ainsi à la position explicite du ministère de la Justice et aux procédures en vigueur sur la place du Mur occidental."